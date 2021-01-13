Стиль лофт в інтер'єрі дуже відомий і ідеально підходить для відкритих і креативних людей. Останніми роками він дещо змінився і став м'якшим.

Як зробити лофт в квартирі або будинку затишним, розповіли дизайнери інтер'єру з full_house_design в Instagram.

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Як вважають багато дизайнерів, лофт давно канув в лету, зжив себе і більше не повернеться. Ми так не вважаємо... Лофт трансформувався, і з плином часу він перейшов у багато сучасних стилів своїми знаковими або навіть базовими складовими. Ми ж з вами любимо бетонні стелі і колони, відкриту проводку і графіку чорних аксесуарів, текстури і малюнки каменю в наших інтер'єрах? А все це залишив нам лофт! – підкреслили дизайнери інтер'єру.

За їх словами, тепер лофт – більш м'який і затишний. Як цього досягти в інтер'єрі – читайте далі.

Важливі нюанси для затишного лофту

Колірний акцент додасть лофт м'якості і комфорту. Це може бути предмет меблів, штори або килим.

додасть лофт м'якості і комфорту. Це може бути предмет меблів, штори або килим. Натуральне дерево виглядає тепло і затишно, тому додасть особливу атмосферу суворому інтер'єру.

виглядає тепло і затишно, тому додасть особливу атмосферу суворому інтер'єру. Об'ємні меблі. Наприклад, великий диван додасть відчуття комфорту і затишку, задасть розслабляючий тон.

Розкішний диван створить затишок в домі / Фото pufikhomes

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Книги

Не поспішайте прибирати стару бібліотеку і ховати книги у шафи! Старі книги зроблять інтер'єр "наповненим у всіх сенсах, і це так нагадує нью-йоркські стильні квартири".

Живі рослини

Будь-яка зелень освіжить приміщення, створить необхідний затишок.

Використовуйте квіти – вони надають затишку / Фото sdelano

Камін

Справжній камін є джерелом тепла і світла. Також можна використовувати електрокамін – це найпростіший спосіб створити затишок в домі.