Як поєднати лофт і затишок у квартирі: корисні поради від професіоналів
Стиль лофт в інтер'єрі дуже відомий і ідеально підходить для відкритих і креативних людей. Останніми роками він дещо змінився і став м'якшим.
Як зробити лофт в квартирі або будинку затишним, розповіли дизайнери інтер'єру з full_house_design в Instagram.
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Як вважають багато дизайнерів, лофт давно канув в лету, зжив себе і більше не повернеться. Ми так не вважаємо... Лофт трансформувався, і з плином часу він перейшов у багато сучасних стилів своїми знаковими або навіть базовими складовими. Ми ж з вами любимо бетонні стелі і колони, відкриту проводку і графіку чорних аксесуарів, текстури і малюнки каменю в наших інтер'єрах? А все це залишив нам лофт! – підкреслили дизайнери інтер'єру.
За їх словами, тепер лофт – більш м'який і затишний. Як цього досягти в інтер'єрі – читайте далі.
Важливі нюанси для затишного лофту
- Колірний акцент додасть лофт м'якості і комфорту. Це може бути предмет меблів, штори або килим.
- Натуральне дерево виглядає тепло і затишно, тому додасть особливу атмосферу суворому інтер'єру.
- Об'ємні меблі. Наприклад, великий диван додасть відчуття комфорту і затишку, задасть розслабляючий тон.
Розкішний диван створить затишок в домі / Фото pufikhomes
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Книги
Не поспішайте прибирати стару бібліотеку і ховати книги у шафи! Старі книги зроблять інтер'єр "наповненим у всіх сенсах, і це так нагадує нью-йоркські стильні квартири".
Живі рослини
Будь-яка зелень освіжить приміщення, створить необхідний затишок.
Використовуйте квіти – вони надають затишку / Фото sdelano
Камін
Справжній камін є джерелом тепла і світла. Також можна використовувати електрокамін – це найпростіший спосіб створити затишок в домі.
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