Для того чтобы жилье было актуальным, стильным и просторным, его необходимо периодически очищать от ненужных предметов.

Какие вещи испортят ваш интерьер, если вовремя от них не избавиться, рассказывает Недвижимость 24.

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Шторы

Если окна вашей квартиры смотрят в окна соседнего дома – можно обойтись без штор. Если уж не хочется оставлять окна "пустыми", помните, что этот предмет текстиля играет очень большую роль в интерьере. Ваши шторы не должны быть старомодными или выполненными из дешевой блистящей ткани – это испортит вид помещения. Присмотрите прозрачный тюль или тюль + стильные шторы, которые впишутся в дизайн интерьера.

Шторы влияют на общий вид комнаты / Фото dizayndoma

Вазы

Вазы для цветов есть в каждой квартире и доме, но порой их скапливается очень много и все они не сочетаются между собой. Если жалко выбросить лишние вазы – спрячьте их в шкаф. На виду оставьте 2-3, которые подходят к интерьеру помещения.

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Искусственные цветы

На сегодняшний день на рынке есть множество красивых искусственных цветов, но не стоит использовать их в интерьере. Они не заменят живые растения. Присмотрите красивые комнатные цветы с большими листьями. Их можно поставить на полу в больших горшках.

Выбирайте живые растения – они украсят дом / Фото homester

Фотографии

Конечно же, фото – это не просто элемент декора, но и теплые воспоминания, и эмоции. Выберите несколько красивых снимков, которые украсят комнату. Также важно, чтобы рамки, в которых вы храните фото, сочетались между собой.

Фото должны быть в рамках одного стиля / фото museum-design