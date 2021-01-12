Скандинавський стиль в інтер'єрі залишається популярним протягом багатьох років. Крім того, він вважається одним з найбільш бюджетних.

Які прийоми допоможуть зробити інтер'єр у скандинавському стилі візуально дорожчеим, розповідає Нерухомість 24.

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Один колір

Для того щоб всі кімнати в квартирі виглядали дорого, продумано і цілісно – використовуйте єдину колірну гаму для дрібниць. Різні аксесуари і текстиль в одному кольорі зроблять житло стильним. Найпростіший варіант – використовувати холодний білий або чорний колір, також актуальні сірий або відтінок дерева.

За допомогою єдиної кольорової палітри можна створити стильний інтер'єр / Фото salon

Акценти

Для того щоб урізноманітнити інтер'єр, виберіть два-три ефектних елементи, які додадуть індивідуальності приміщенню. Наприклад, ваза і картина, або ж якийсь незвичайний предмет меблів. Важливо, щоб акцент був великим, якісним і притягував увагу.

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Текстиль

У скандинавському стилі важливо не переборщити з контрастами. Наприклад, можна підібрати шпалери з незвичайним орнаментом, але штори і покривало для ліжка краще взяти однотонні. Стриманий дизайн виглядає дорого і стильно. Також пам'ятайте про кольорову гаму. Найдорожче в інтер'єрі виглядають виглядають холодні відтінки білого, сірого, зеленого і синього.

Живі рослини

У квартирі слід використовувати яскраві рослини. Це можуть бути: фікус, монстера, хамедорея або драцена запашна. Всі зазначені квіти мають великі листи і будуть привертати увагу. Не забувайте використовувати красиві кашпо в одному стилі.

Живі рослини пожвавлять інтер'єр / Фото design-ud