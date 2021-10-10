5 кроків, які допоможуть підготувати будинок до зими та морозів

Холодна пора року може виявитися небезпечною для вашого будинку. Вітер здатний зруйнувати висаджений газон, заметіль – пошкодити дах старого будинку, а перший сніг з дощем – завдати шкоди водостокам.

Щоб ваш будинок не постраждав через різке похолодання чи потенційні зимові катаклізми, потурбуйтеся про цілісність заздалегідь. Ось 5 елементів, на які варто звернути особливу увагу.

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1. Огляньте дах

Сильний вітер, проливний дощ або надмірна вага снігу можуть пошкодити покрівлю / Фото Pexels

Сильний вітер, проливний дощ або надмірна вага снігу можуть пошкодити навіть нову покрівлю, що вже говорити про дах з потенційними джерелами цвілі. Щоб уникнути неприємностей посеред зими, слід провести невеличку діагностику пошкоджень до початку холодного сезону. Це не лише спростить ваше життя, але й допоможе зекономити кошти на післязимовому ремонті.

Незначні пошкодження можна усунути за допомогою самоклеючої гідроізоляційної бітумно-полімерної стрічки, пофарбованої в колір покрівлі.

Якщо покрівля ціла, а в місцях, де вона примикає до стін і димоходів, немає щілин, подбайте про безпеку сім'ї та встановіть снігозатримувачі.

2. Перевірте відсутність "містків холоду"

Містки холоду – це незначні будівельні елементи через які відбувається підвищена тепловіддача. Найчастіше тепло тікає з вашого дому через погано теплоізольовані кути приміщення, місця перетину стін та поєднання стін з перекриттями. Саме через цей фактор ви мерзнете взимку та витрачаєте на 40% більше енергії на опалювання, що згодом призводить до невиправдано високих рахунків за комунальні послуги.

Почніть з елементів, пошкодження яких ви можете виявити неозброєним оком. Перевірте віконні рами та двері в будинку на відсутність щілин та тріщин. Також зверніть увагу на вентиляційні отвори.

Щоб виявити менш очевидні ділянки звідки "витікає" тепло, приміром, в перекриті чи кладці, доведеться використати спеціальний прилад – тепловізор.

Для усунення тепловтрат важливо ретельно продумати проєкт утеплення. Теплоізоляція повинна бути цілісною та проходити замкнутим контуром, щоб перекрити всі потенційні витоки тепла.

3. Очистьте ринву

Опале листя забиває стоки / Фото Pexels

Листя, що падає з дерев восени та засмічує ринви, може стати справжньою проблемою взимку. Якщо не очистити їх вчасно, листя, дрібні гілки і бруд примерзнуть до конструкції з настанням перших морозних ранків. А це – ускладнить водовідведення.

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4. Очистьте димохід

Перевіряйте димохід перед зимовим сезоном, особливо якщо ви плануєте використовувати камін або піч для обігріву будинку. Забитий або пошкоджений димохід погіршує інтенсивність тяги. Осідаючи і накопичуючись на стінках труби, сажа зменшує її діаметр і заважає вільному руху диму. З тієї ж причини стінки погано нагріваються, через що погіршується тяга, а дим проникає в кімнату.

Крім того, при сильному нагріванні сажнів наліт може спалахнути, через що почнуть тріскатися і руйнуватися стінки. Ще гірше – іскри, які вилітають з печі, можуть призвести до пожежі, а недостатня тяга – до отруєння чадним газом.

5. Перевірте батареї

Якщо деякі секції батарей не нагріваються, це може свідчити про внутрішню корозію. Перевірте заздалегідь відсутність неполадок і в разі їх виявлення – викличте майстра.