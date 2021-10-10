Чтобы ваш дом не пострадал из-за резкого похолодания или потенциальных зимних катаклизмов, позаботьтесь о целостности заранее. Вот 5 элементов, на которые стоит обратить особое внимание.

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1. Осмотрите крышу

Сильный ветер, проливной дождь или избыточный вес снега могут повредить кровлю / Фото Pexels

Сильный ветер, проливной дождь или избыточный вес снега могут повредить даже новую кровлю, что уж говорить о крыше с потенциальными источниками плесени. Чтобы избежать неприятностей посреди зимы, следует провести небольшую диагностику повреждений до начала холодного сезона. Это не только упростит вашу жизнь, но и поможет сэкономить средства на ремонте после окончания холодов.

Незначительные повреждения можно устранить с помощью самоклеящейся гидроизоляционной битумно-полимерной ленты, окрашенной в цвет кровли.

Если кровля целая, а в местах, где она примыкает к стенам и дымоходам, нет щелей, позаботьтесь о безопасности семьи и установите снегозадержатели.

2. Проверьте отсутствие "мостиков холода"

Мостики холода – это незначительные строительные элементы из-за которых происходит повышенная теплоотдача. Чаще всего тепло уходит из вашего дома через плохо изолированные углы помещения, участки пересечения стен и стыки стен с перекрытиями. Именно из-за этого фактора вы мерзнете зимой и тратите на 40% больше энергии на отопление, что впоследствии приводит к неоправданно высоким счетам за коммунальные услуги.

Начните с элементов, повреждение которых вы можете обнаружить невооруженным глазом. Проверьте оконные рамы и двери в доме на отсутствие щелей и трещин. Также обратите внимание на вентиляционные отверстия.

Чтобы выявить менее очевидные участки из которых "вытекает" тепло, к примеру, кладку, придется использовать специальный прибор – тепловизор.

Для устранения теплопотерь важно тщательно продумать проект утепления. Теплоизоляция должна быть целостной и проходить замкнутым контуром, чтобы перекрыть все потенциальные утечки тепла.

3. Очистите желоб

Опавшие листья забивает стоки / Фото Pexels

Листья, падающие с деревьев осенью, засоряют желоба, что может стать настоящей проблемой зимой. Если не очистить их вовремя, листья, мелкие ветви и грязь примерзнут к конструкции с наступлением первых морозных дней. А это – усложнит водоотведения.

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4. Очистите дымоход

Проверяйте дымоход перед зимним сезоном, особенно если вы планируете использовать камин или печь для обогрева дома. Забитый или поврежденный дымоход ухудшает интенсивность тяги. Оседая и накапливаясь на стенках трубы, сажа уменьшает ее диаметр и мешает свободному движению дыма. По той же причине стенки плохо нагреваются, из-за чего ухудшается тяга, а дым проникает в комнату.

Кроме того, при сильном нагревании налет может вспыхнуть, из-за чего начнут трескаться и разрушаться стены. Еще хуже – искры, вылетающие из печи, могут привести к пожару, а недостаточная тяга – к отравлению угарным газом.

5. Проверьте батареи

Если некоторые секции батарей не нагреваются, это может свидетельствовать о внутренней коррозии. Проверьте заранее отсутствие неполадок и в случае их обнаружения – вызовите мастера.