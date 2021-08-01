Додати літній настрій в інтер'єр можна за допомогою декількох простих елементів. Їх назвала дизайнерка інтер'єру Ксенія Коваль.

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5 фішок для літнього інтер'єру

Літо не хочеться відпускати, але хочеться, щоб воно було довше й всюди. Тому сьогодні про те, як додати літнього настрою в інтер'єрі,

– зазначила Коваль.

Різнокольорові подушки

Це можуть бути нові подушки або ж чохли для старих. Будь-який з цих варіантів освіжить приміщення.

Фруктовий декор

Цей варіант дуже простий у створенні, адже літо – це достаток фруктів. Головне – красиво й оригінально оформити цей елемент.

Фрукти можуть стати відмінним декором / Фото pinterest

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Живі квіти

Вони можуть бути в оригінальних вазах чи горщиках. Також їх можна використовувати для сервірування столу чи прикраси кімнати. За словами дизайнерки інтер'єру, квіти завжди доречні.

Яскраві килимки

Прикупити й недбало розкидати – приємно ходити влітку босоніж по дому. А на таких килимках ще можна приземлятися й сидіти прямо на підлозі,

– пояснила Ксенія Коваль.

Потішний посуд

Дизайнерка інтер'єру уточнила, що посуд – це настрій, який буде з вами весь день. При цьому його можна замінити в будь-який момент.