5 лайфхаків для кухні: які нюанси врахувати власникам
Джерело:інстаграм Каті Лошакової
Кухня – місце, яке має бути максимально функціональним, затишним і ергономічним. Для цього слід продумати всі тонкощі на етапі ремонту.
Існують лайфхаки, які допоможуть зробити кухню ідеальною. Їх назвала дизайнерка інтер'єру Катя Лошакова.
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5 лайфхаків для кухонних меблів
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Сушка поруч з посудомийкою
За словами дизайнерки інтер'єру, якщо на кухні є посудомийна машина, значно зручніше посуд з неї перекладати відразу у спеціальний відсік.
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Функціональний фартух
Цей варіант актуальний для глибокої кухні, де є додаткові 30 сантиметрів. За фартухом можна організувати корисний простір для зберігання посуду, кухонного начиння, спецій, сушки та багато чого іншого. У такому разі у господині завжди все буде під рукою.
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Органайзери для ящиків
Висувні великі ящики на кухнях – це дуже зручно. Але я як ніхто інший знаю, що в них складно організувати зберігання. Роздільники добре справляються з цим завданням. Вони корисно розподіляють площу ящика й усі предмети залишаються на видному місці,
– зазначила Катя Лошакова.
Організувати зберігання допоможуть зручні органайзери / Фото HappyModern
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Приховані врізні розетки
Такий варіант дуже практичний і зручний. Адже розеток не буде видно, а також вони отримають захист від пилу і крихт завдяки спеціальній кришці.
На кухні потрібно багато розеток, тому прихований варіант – ідеальне рішення / Фото electry
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Функціональний кут
Якщо раніше кутових секцій намагалися уникати чи поміщати туди мийку, то нині це місце можна використовувати більш корисно. Висувні секції зручні у використанні й дозволяють компактно зберігати посуд,
– резюмувала дизайнерка інтер'єру.