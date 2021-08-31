6 легендарних будинків, в яких жила принцеса Діана: як вони виглядають
Джерело:ad magazine
Сьогодні рівно 24 роки з дня смерті принцеси Діани Уельської. Ікона 80 – 90-х років увійшла в пам'ять багатьох, як людина з неймовірним відчуттям стилю, емпатію та бажанням допомогти іншим.
За своє коротке життя, леді Ді змінила чимало будинків. Й оскільки інтер'єри та архітектура можуть багато розповісти про людину, історики та культурологи прискіпливо вивчають нерухомість, в якій проживала принцеса Уельська. Розповідаємо про найяскравіші палаци та будинки.
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Кенсінгтонський палац
Це головна резиденція та єдиний з будинків, куди мешканці впускали журналістів. Збереглися навіть фотографії, які свідчать, що принцеса Діана мала свій погляд на оформлення інтер'єрів. Жовті стіни контрастують з зеленим килимом і помаранчевим диваном у вітальні; рожеві дивани та сміливі меблі у кабінеті принцеси та розкішний дизайн від Dragons & Walton Street в дитячій кімнаті.
Діана, спільно з дизайнером інтер'єрів Дадлі Поплаком, оновили частину палацу, щоб надати йому нотку сучасності, не порушуючи класичний стиль 17 століття.
Парковий будинок
Знаменитий особняк – батьківщина принцеси. Ця будівля, побудована в 19 столітті, була будинком діда-барона Діани. У 1987 році королева Єлизавета передала резиденцію благодійному товариству. Зараз це готель для людей з обмеженими фізичними можливостями.
Будинок Олторпа
Після смерті діда, 14-річна Діана переїхала в сімейний дім початку 16 століття. Будинок, розташований на площі понад 5 квадратних кілометрів, оточений мальовничою природою та озером.
Власник резиденції й брат Діани – Чарльз Спенсер, був звинувачений у використанні імені своєї покійної сестри для заробітку. За кілька фунтів кожен охочий міг побачити 19 з 90 кімнат в будинку і навіть переночувати в кімнаті принцеси за 35 000 євро.
Квартира в Лондоні
До заміжжя Діана жила в будинку Sixty Coleherne Court. Розміщений у розкішному районі з красивими садами, лофт обійшовся матері Діани в 50 000 фунтів стерлінгів. Сьогодні покупка квартири в цьому районі перевищує 1 мільйон фунтів стерлінгів.
Палац Хайгроув
Ця резиденція, придбана принцом Чарльзом за рік до весілля, стала для пари відпочинковим будинком. Саме тут минули дитячі роки дітей Діани. Доказом цього є будинок на дереві, який досі зберігся в резиденції.
До теми Як виглядає будинок на Багамах, де відпочивала принцеса Діана з Гаррі та Вільямом
Будинок на Майорці
Про цей об'єкт публіка довідалася лише тоді, коли його виставили на продаж за 38 мільйонів євро. Резиденція, площею 1400 метрів квадратних, побудована майже на скелі. У літньому домі принцеси розташовані житлові зони, гостьовий будинок та басейн.