Африканський стиль в інтер'єрі: що це
Африканський стиль в інтер'єрі квартир і будинків виник на початку XX століття.
Що особливого в оформленні інтер'єру в африканському стилі, розповідає 24 канал.
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Особливості
- Всі об'єкти контрастні і насичені, але в природних кольорах (пісочний, глиняний, земляний)
- Використання натуральних матеріалів (дерево, камінь, ротанг)
- Освітлення випромінює тепло і імітує африканське сонце
- Шкури африканських тварин використовуються для підлоги, стін і оббивки предметів меблів
- В інтер'єрі простежується символізм – вічна любов (чорне дерево), маски язичницьких богів
- Натуральні тканини з етнічними мотивами.
Яскраві кольори і відтінки – особливість африканського стилю / Фото rehouz
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Колірна гама
Використовуються кольори тільки натуральних відтінків. Основа – відтінки коричневого (цегельний, шоколадний, бежевий, горіховий, пісочний, бурий). У акцентах – чорний, червоний, сірий, зелений, синій.
Забарвлення шкур тварин використовується в інтер'єрі / Фото roomester
Оздоблення і матеріали
Для стін використовується глина, венеціанська штукатурка, текстурні шпалери. Підлогове покриття – керамічна плитка, паркетна дошка у темних відтінках. Стелю, як правило, просто штукатурять. Також використовуються декоративні дерев'яні балки.
В африканському стилі просліджується символізм / Фото roomester
Освітлення
Використовуються свічки, лампочки, проста стельова люстра. Багато декоративного освітлення.
Меблі
Всі предмети меблів виконані з дерева. Популярні грубі табурети, скрині, столики. Оббивка зі звіриних принтів.
Африканські мотиви надають особливого настрою / Фото roomester
Африканський стиль в інтер'єрі: приклади
Африканський стиль підкреслює індивідуальність житла / Фото roomester