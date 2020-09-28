Африканський стиль в інтер'єрі квартир і будинків виник на початку XX століття.

Що особливого в оформленні інтер'єру в африканському стилі, розповідає 24 канал. Актуально Як виглядає інтер'єр у стилі неокласика: фото Особливості Всі об'єкти контрастні і насичені, але в природних кольорах (пісочний, глиняний, земляний)

Використання натуральних матеріалів (дерево, камінь, ротанг)

Освітлення випромінює тепло і імітує африканське сонце

Шкури африканських тварин використовуються для підлоги, стін і оббивки предметів меблів

В інтер'єрі простежується символізм – вічна любов (чорне дерево), маски язичницьких богів

Натуральні тканини з етнічними мотивами. Яскраві кольори і відтінки – особливість африканського стилю​ / Фото rehouz Цікаво Контемпорарі: що це за стиль інтер'єру і як виглядає Кол ірна гама Використовуються кольори тільки натуральних відтінків. Основа – відтінки коричневого (цегельний, шоколадний, бежевий, горіховий, пісочний, бурий). У акцентах – чорний, червоний, сірий, зелений, синій. Забарвлення шкур тварин використовується в інтер'єрі / Фото roomester Оздоблення і матеріали Для стін використовується глина, венеціанська штукатурка, текстурні шпалери. Підлогове покриття – керамічна плитка, паркетна дошка у темних відтінках. Стелю, як правило, просто штукатурять. Також використовуються декоративні дерев'яні балки. В африканському стилі просліджується символізм / Фото roomester Освітлення Використовуються свічки, лампочки, проста стельова люстра. Багато декоративного освітлення. Меблі Всі предмети меблів виконані з дерева. Популярні грубі табурети, скрині, столики. Оббивка зі звіриних принтів. Африканські мотиви надають особливого настрою / Фото roomester Африканський стиль в інтер'єрі: приклади Африканський стиль підкреслює індивідуальність житла​ / Фото roomester