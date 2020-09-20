Неокласичний стиль в інтер'єрі увібрав в себе все краще від "конкурентів" – класичного і античного.

Чим неокласика відрізняється від попередників і як виглядає в інтер'єрі квартир і будинків, розповідає 24 канал. Актуально Скандинавський стиль у квартирі: свіжі ідеї дизайну інтер'єру Неокласика в інтер'єрі Поєднання класичного та античного стилів, в якому переважають функціональність і зручність. У неокласичному стилі немає ваговитості і зайвої декоративності. Особливості стилю Симетрія, пропорційність, прямі лінії

Колірна гамма – пастельні відтінки . Основними використовуються: пісочний, бежевий, молочний, кавовий, сірий. Допускаються елементи ніжно-зелених, блідо-блакитних і рожевих відтінків.

. Основними використовуються: пісочний, бежевий, молочний, кавовий, сірий. Допускаються елементи ніжно-зелених, блідо-блакитних і рожевих відтінків. Основні "фішки" класичного стилю, такі як ліпнина, багатошарові штори, світильники, в неокласиці використовуються лише в полегшеному вигляді.

Оздоблення. На відміну від класики, неокласика не вимагає дорогих матеріалів. Стіни можна пофарбувати, обклеїти шпалерами або нанести декоративну штукатурку. Для підлоги підійде ламінат / паркет / плитка / лінолеум.

На відміну від класики, неокласика не вимагає дорогих матеріалів. Стіни можна пофарбувати, обклеїти шпалерами або нанести декоративну штукатурку. Для підлоги підійде ламінат / паркет / плитка / лінолеум. Меблі . Використовуються елегантні і лаконічні моделі з округлими формами і гнутими ніжками.

. Використовуються елегантні і лаконічні моделі з округлими формами і гнутими ніжками. Освітлення. Люстра грає велику роль в неокласичному стилі. Це один з найпомітніших елементів інтер'єру. Найбільш часто – це велика класична люстра.

Люстра грає велику роль в неокласичному стилі. Це один з найпомітніших елементів інтер'єру. Найбільш часто – це велика класична люстра. Текстиль . На відміну від багатьох інших стилів, неокласичний не передбачає акцент на шторах. Найчастіше, це спокійний тектиль на легких складках і з мінімальною кількістю шарів.

. На відміну від багатьох інших стилів, неокласичний не передбачає акцент на шторах. Найчастіше, це спокійний тектиль на легких складках і з мінімальною кількістю шарів. Декор. Стриманий і помірний у відтінках і формах. Це можуть бути: дзеркала, каміни, картини. У неокласиці люстра має особливе значення​ / Фото salon Цікаво Контемпорарі: що це за стиль інтер'єру і як виглядає Інтер'єр в неокласичному стилі Колірна гамма відіграє велику роль у неокласиці​ / Фото design-homes Штори не повинні притягувати увагу / Фото design-homes У неокласичному стилі важливо не перенаситити інтер'єр декором / Фото design-homes