Як виглядає інтер'єр у стилі неокласика: фото
Неокласичний стиль в інтер'єрі увібрав в себе все краще від "конкурентів" – класичного і античного.
Чим неокласика відрізняється від попередників і як виглядає в інтер'єрі квартир і будинків, розповідає 24 канал.
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Неокласика в інтер'єріПоєднання класичного та античного стилів, в якому переважають функціональність і зручність. У неокласичному стилі немає ваговитості і зайвої декоративності.
Особливості стилю
- Симетрія, пропорційність, прямі лінії
- Колірна гамма – пастельні відтінки. Основними використовуються: пісочний, бежевий, молочний, кавовий, сірий. Допускаються елементи ніжно-зелених, блідо-блакитних і рожевих відтінків.
- Основні "фішки" класичного стилю, такі як ліпнина, багатошарові штори, світильники, в неокласиці використовуються лише в полегшеному вигляді.
- Оздоблення. На відміну від класики, неокласика не вимагає дорогих матеріалів. Стіни можна пофарбувати, обклеїти шпалерами або нанести декоративну штукатурку. Для підлоги підійде ламінат / паркет / плитка / лінолеум.
- Меблі. Використовуються елегантні і лаконічні моделі з округлими формами і гнутими ніжками.
- Освітлення. Люстра грає велику роль в неокласичному стилі. Це один з найпомітніших елементів інтер'єру. Найбільш часто – це велика класична люстра.
- Текстиль. На відміну від багатьох інших стилів, неокласичний не передбачає акцент на шторах. Найчастіше, це спокійний тектиль на легких складках і з мінімальною кількістю шарів.
- Декор. Стриманий і помірний у відтінках і формах. Це можуть бути: дзеркала, каміни, картини.
У неокласиці люстра має особливе значення / Фото salon
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Інтер'єр в неокласичному стилі
Колірна гамма відіграє велику роль у неокласиці / Фото design-homes
Штори не повинні притягувати увагу / Фото design-homes
У неокласичному стилі важливо не перенаситити інтер'єр декором / Фото design-homes