Контемпорарі: що це за стиль інтер'єру і як виглядає
Контемпорарі в інтер'єрі з'явився у 60-х роках ХХ століття. У ньому органічно поєднуються елементи "конкурентів" – класики, модерну, скандинавського стилю.
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КонтемпораріУ перекладі з английської – сучасний, актуальний. Стиль інтер'єру зародився у середині ХХ століття, але широко користується попитом і сьогодні.
Особливості стилю
- Приміщення зонується для максимальної функціональності.
- Особливе значення відірають системи для зберігання речей – стелажі з безліччю ящиків і полиць, шафи. Предмети меблів не відрізняються вишуканістю.
- В інтер'єрі найбільш часто використовуються штучні матеріали – скло, метал, ламінат (як покриття для підлоги).
- Вітається лаконізм у плануванні, простота, звичайно і зрозумілий загальний задум.
- Максимум вільного простору.
- Стиль є нейтральним фоном для інтерпретацій класики, ретро, поп-арту та інших.
- Колірна гамма – пастельні відтінки (бежевий, білий, сірий). Яскраві акценти створюються за допомогою предметів декору (такими можуть стати, наприклад, картини на стінах).
- Індивідуальність надається інтер'єру за допомогою додаткових елементів, це – килими, квіти в горщиках, торшери, сувеніри та ін.
Контемпорарі – це лаконізм у плануванні та індивідуальні акценти / Фото srbu
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Контемпорарі в інтер'єрі
Контемпорарі – це лаконічна обстановка з елементами інтер'єру в різних стилях / Фото srbu