Контемпорарі в інтер'єрі з'явився у 60-х роках ХХ століття. У ньому органічно поєднуються елементи "конкурентів" – класики, модерну, скандинавського стилю.

Як оформити квартиру або будинок в стилі контемпорарі, і на що звернути увагу, розповідає 24 канал.

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Контемпорарі У перекладі з английської – сучасний, актуальний. Стиль інтер'єру зародився у середині ХХ століття, але широко користується попитом і сьогодні.

Особливості стилю

Приміщення зонується для максимальної функціональності.

для максимальної функціональності. Особливе значення відірають системи для зберігання речей – стелажі з безліччю ящиків і полиць, шафи. Предмети меблів не відрізняються вишуканістю.

– стелажі з безліччю ящиків і полиць, шафи. Предмети меблів не відрізняються вишуканістю. В інтер'єрі найбільш часто використовуються штучні матеріали – скло, метал, ламінат (як покриття для підлоги).

– скло, метал, ламінат (як покриття для підлоги). Вітається лаконізм у плануванні, простота, звичайно і зрозумілий загальний задум.

Максимум вільного простору.

Стиль є нейтральним фоном для інтерпретацій класики, ретро, ​​поп-арту та інших.

для інтерпретацій класики, ретро, ​​поп-арту та інших. Колірна гамма – пастельні відтінки (бежевий, білий, сірий). Яскраві акценти створюються за допомогою предметів декору (такими можуть стати, наприклад, картини на стінах).

(бежевий, білий, сірий). Яскраві акценти створюються за допомогою предметів декору (такими можуть стати, наприклад, картини на стінах). Індивідуальність надається інтер'єру за допомогою додаткових елементів, це – килими, квіти в горщиках, торшери, сувеніри та ін.

Контемпорарі – це лаконізм у плануванні та індивідуальні акценти / Фото srbu

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Контемпорарі в інтер'єрі

Контемпорарі – це лаконічна обстановка з елементами інтер'єру в різних стилях​ / Фото srbu