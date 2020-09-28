Африканский стиль в интерьере квартир и домов возник в начале XX века.

Что особенного в оформлении интерьера в африканском стиле, рассказывает 24 канал.

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Особенности

Все объекты контрастные и насыщенные, но в естественных цветах (песочный, глиняный, земляной)

Использование натуральных материалов (дерево, камень, ротанг)

Освещение излучает тепло и имитирует африканское солнце

Шкуры африканских животных используются для пола, стен и обивки предметов мебели

В интерьере прослеживается символизм – вечная любовь (черное дерево), маски языческих богов

Натуральные ткани с этническими мотивами.

Яркие цвета и оттенки – особенность африканского стиля / Фото rehouz

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Цветовая гамма

Используются цвета только натуральных оттенков. Основа – оттенки коричневого (кирпичный, шоколадный, бежевый, ореховый, песочный, бурый). В акцентах – черный, красный, серый, зеленый, синий.

Окрас шкур животных используется в интерьере / Фото roomester

Отделка и материалы

Для стен используется глина, венецианская штукатурка, текстурные обои. Напольное покрытие – керамическая плитка, паркетная доска в темных оттенках. Потолок, как правило, просто штукатурят. Также используются декоративные деревянные балки.

В африканском стиле прослеживается символизм / Фото roomester

Освещение

Используются свечи, лампочки, простая потолочная люстра. Много декоративного освещения.

Мебель

Все предметы мебели выполнены из дерева. Популярны грубые табуреты, сундуки, столики. Оббивка из звериных принтов.

Африканские мотивы придают особого настроения / Фото roomester

Африканский стиль в интерьере: примеры

Африканский стиль подчеркивает индивидуальность жилья / Фото roomester