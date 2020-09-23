Оригінальні і цікаві деталі дозволять не лише створити стильний простір, але і повністю змінити сприйняття інтер'єру.

Важливо розуміти, що квартира не повинна бути перевантажена яскравими елементами. Як правильно розставити акценти в інтер'єрі, розповідає 24 канал.

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Основні вимоги

Всі акценти мають відповідати загальній стилістиці житлової нерухомості.

Підбір акцентів залежить від головного кольору. Наприклад, якщо інтер'єр виконаний у бежевих відтінках – акцент повинен бути яскравим. Це може бути зелений, рожевий, блакитний, ліловий, бірюзовий кольори.

Дотримуйтеся правила трьох кольорів: 60% – основний, 30% – вторинний колір або відтінки основного, 10% – яскраві акценти.

Правило трьох кольорів дозволить зробити житло стильним​ / Фото decoretto

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Як правильно розставити акценти

Стіни

Одну зі стін можна зробити акцентною. Для цього використовується інший колір або шпалери-компаньйони. Також її можна оформити за допомогою картин або рамок з фото.

Яскраві акценти додадуть житлу індивідуальності / Фото domfront

Текстиль

Штори, плед, килимок, диванні подушки – все це може доповнити образ квартири. Для цього необхідно лише правильно підібрати колір-акцент.

Яскраві подушки – ідеальний варіант для кімнати / Фото domfront

Декор

Цікаві предмети, які відповідають загальній стилістиці, відмінно підкреслять характер житла. Це можуть бути вази, живі рослини та ін.

Важливо не переборщити з елементами декору​ / Фото legko