Оригинальные и интересные детали позволят не только создать стильное пространство, но и полностью изменить восприятие интерьера.

Важно понимать, что квартира не должна быть перегружена яркими элементами. Как правильно расставить акценты в интерьере, рассказывает 24 канал.

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Основные требования

Все акценты должны соответствовать общей стилистике жилой недвижимости.

Подбор акцентов зависит от главного цвета. Например, если интерьер выполнен в бежевых оттенках – акцент должен быть ярким. Это может быть зеленый, розовый, голубой, лиловый, бирюзовый цвета.

Придерживайтесь правила трех цветов: 60% – основной, 30% – вторичный цвет или оттенки основного, 10% – яркие акценты.

Правило трех цветов позволит сделать жилье стильным / Фото decoretto

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Как правильно расставить акценты

Стены

Одну из стен можно сделать акцентной. Для этого используется другой цвет или обои-компаньоны. Также ее можно оформить с помощью картин или рамок с фото.

Яркие акценты придадут жилью индивидуальности / Фото domfront

Текстиль

Шторы, плед, коврик, диванные подушки – все это может дополнить образ квартиры. Для этого необходимо лишь правильно подобрать цвет-акцент.

Яркие подушки – идеальный вариант для комнаты / Фото domfront

Декор

Интересные предметы, которые соответствуют общей стилистике, отлично подчеркнут характер жилья. Это могут быть напольные вазы, живые растения и пр.

Важно не переборщить с элементами декора / Фото legko