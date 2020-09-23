Акценты в интерьере: что это и как правильно расставить
Оригинальные и интересные детали позволят не только создать стильное пространство, но и полностью изменить восприятие интерьера.
Важно понимать, что квартира не должна быть перегружена яркими элементами. Как правильно расставить акценты в интерьере, рассказывает 24 канал.
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Основные требования
Все акценты должны соответствовать общей стилистике жилой недвижимости.
Подбор акцентов зависит от главного цвета. Например, если интерьер выполнен в бежевых оттенках – акцент должен быть ярким. Это может быть зеленый, розовый, голубой, лиловый, бирюзовый цвета.
Придерживайтесь правила трех цветов: 60% – основной, 30% – вторичный цвет или оттенки основного, 10% – яркие акценты.
Правило трех цветов позволит сделать жилье стильным / Фото decoretto
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Как правильно расставить акценты
Стены
Одну из стен можно сделать акцентной. Для этого используется другой цвет или обои-компаньоны. Также ее можно оформить с помощью картин или рамок с фото.
Яркие акценты придадут жилью индивидуальности / Фото domfront
Текстиль
Шторы, плед, коврик, диванные подушки – все это может дополнить образ квартиры. Для этого необходимо лишь правильно подобрать цвет-акцент.
Яркие подушки – идеальный вариант для комнаты / Фото domfront
Декор
Интересные предметы, которые соответствуют общей стилистике, отлично подчеркнут характер жилья. Это могут быть напольные вазы, живые растения и пр.
Важно не переборщить с элементами декора / Фото legko