Мода – річ мінлива, а ремонти залишаються на роки. Тому у багатьох в квартирах надовго залишаються застарілі рішення.

Які саме прийоми і елементи більше неактуальні, розповідає 24 канал.

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1. Меблі уздовж стін

Радянський прийом в інтер'єрі. У вітальнях (раніше їх називали залами) предмети меблів розміщували вздовж стін. Як правило, це була "стінка" або "гірка". Зараз же диван ставлять посередині кімнати, за ним знаходиться робоче місце, система зберігання або зона їдальні. На думку дизайнерів, у кімнаті слід хоча б частину стін залишати вільною.

Розстановка меблів уздовж стін – антитренд / Фото maxim-nm.livejournal

2. Функціональність

У нинішній час один предмет використовують по максимуму. Наприклад, раніше стелаж ставили біля стіни і зберігали у ньому книги. Сьогодні ж він може грати роль не тільки системи зберігання, але і перегородки.

Дизайнери радять максимально використовувати кожен предмет / Фото presstile

3. Фотошпалери

Йдеться про метеликів, фрукти, водоспади, дерева на стінах і кухонному фартусі. Цей прийом "пахне" дешевизною і виглядає старомодно. Актуальні максимально непомітні фартухи, шафи, підлоги.

Фотошпалери – застарілий елемент / Фото s30207256605.mirtesen

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4. Декор зі штучного каменю

Дверні прорізи, арки, стіни з елементами штучного каменю – ще одне застаріле рішення, яке часто можна зустріти в квартирах і будинках. Оздоблювальний матеріал може використовуватися, але самостійно, а не як "прикраса" арки.

Штучний камінь може використовуватися в інтер'єрі, але тільки як оздоблення / Фото presstile

5. Шпалери

Однакові шпалери по всій кімнаті – поганий тон. Останніми роками модно компонувати шпалери – однотонні з прінтованими. Як правило, це спокійні відтінки і яскравий акцент.

Шпалери у кімнаті повинні бути не нудними​ / Фото design-homes