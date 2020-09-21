Ремонт – задоволення не з дешевих. У процесі часто трапляється, що витрати суттєво зростають.

Що потрібно врахувати, починаючи бюджетний ремонт, розповідає 24 канал.

Цікаво Коли час робити ремонт у квартирі: основні ознаки

План робіт

Перший крок – план. Ретельно обміркуйте весь ремонт заздалегідь, щоб розуміти, що вас чекає далі. Складіть список, що потрібно зробити першочергово, які інструменти і матеріали знадобляться, що ще потрібно докупити. Також відразу визначтеся зі стилем житла, дизайном, кольоровою гамою і декором. Заносите у план навіть дрібниці.

Зміни

У процесі ремонту у вас можуть з'явитися нові ідеї. Змінюйте свої плани лише у тому випадку, якщо побажання впишуться в інтер'єр і не спричинять серйозних змін у подальшому.

План ремонту повинен бути складений до початку робіт​ / Фото Pikabu

Нове зі старого

Якщо бюджет обмежений, можна піти на хитрість – старі двері перефарбувати, плитку у ванній – оновити спеціальними наклейками, шафи – покрити лаком, а меблі – перетягнути.

Не бійтеся експериментувати / Фото roomble

Читайте Правила безпечного ремонту

Сезонність

Як відомо, ремонти найчастіше роблять навесні і влітку. Ці дві пори року особливо затребувані у будівельних бригад. Якщо ви запланували косметичний ремонт, почекайте до осені – ажіотаж стихне, і послуги робочих обійдуться дешевше. Також в цей період ціни на ринку товарів знижуються.

Роблячи ремонт восени, можна непогано зекономити / Фото kvartblog

Покупки

Намагайтеся купувати все на розпродажах. У великих будівельних супермаркетах часто діють акції і розпродажі на конкретні позиції. Також можна заощадити, купуючи в інтернет-магазинах і на форумах. Не женіться за дорогими позиціями, якщо є альтернативний варіант, але дешевший. Не завжди бюджетні товари поступаються за якістю.