Акценти у квартирі та будинку: які предмети повинні бути яскравими
Яскраві кольори – спосіб урізноманітнити інтер'єр і зробити житло стильним, актуальним і привабливим.
Які речі у домі повинні бути яскравими, розповідає Нерухомість 24.
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Картини
Яскраві картини, постери або рамки з фото стануть прекрасним акцентом у житлі. Виберіть пару контрастних кольорів або відтінків, які прикрасять приміщення. Важливе правило – вони мають вписуватися у загальний стиль і гармонійно виглядати.
Використовуйте яскраві картини для залучення уваги / Фото homius
Подушки
У стильній стриманій вітальні декоративні подушки стануть контрастною плямою. Вони можуть бути виконані в одному кольорі або в різних, також це може бути яскрава абстракція.
Подушки прикрасять приміщення / Фото decoretto
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Килим
Останніми роками килим знову повернув собі любов дизайнерів і власників квартир та будинків. Тепер цей стильний предмет інтер'єру актуальний у будь-якому приміщенні і користується високим попитом.
Килими – знову у тренді / Фото ivoree
Світильники і вази
Ці предмети не тільки прикрашають приміщення, але і функціональні в побуті. Придивіться цікаві моделі світильників і підберіть під них вази. Так ви зможете внести у приміщення ковток свіжості.
Елементи декору можуть бути соковитими і яскравими / Фото roomester
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