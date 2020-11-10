Яскраві кольори – спосіб урізноманітнити інтер'єр і зробити житло стильним, актуальним і привабливим.

Які речі у домі повинні бути яскравими, розповідає Нерухомість 24.

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Картини

Яскраві картини, постери або рамки з фото стануть прекрасним акцентом у житлі. Виберіть пару контрастних кольорів або відтінків, які прикрасять приміщення. Важливе правило – вони мають вписуватися у загальний стиль і гармонійно виглядати.

Використовуйте яскраві картини для залучення уваги / Фото homius

Подушки

У стильній стриманій вітальні декоративні подушки стануть контрастною плямою. Вони можуть бути виконані в одному кольорі або в різних, також це може бути яскрава абстракція.

Подушки прикрасять приміщення / Фото decoretto

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Килим

Останніми роками килим знову повернув собі любов дизайнерів і власників квартир та будинків. Тепер цей стильний предмет інтер'єру актуальний у будь-якому приміщенні і користується високим попитом.

Килими – знову у тренді / Фото ivoree

Світильники і вази

Ці предмети не тільки прикрашають приміщення, але і функціональні в побуті. Придивіться цікаві моделі світильників і підберіть під них вази. Так ви зможете внести у приміщення ковток свіжості.

Елементи декору можуть бути соковитими і яскравими​ / Фото roomester