Вітальня – місце, яке найбільше привертає до себе увагу гостей. Вона є центром всього житла.

Як видозмінити вітальню за допомогою декору, і зробити її стильною, розповідає Нерухомість 24.

Читайте Як зробити інтер'єр дорогим і стильним: 3 простих прийоми

Килим

Стильні килими стали трендом в інтер'єрі останніми роками. Вони роблять приміщення комфортним, затишним і домашнім. Килим можна підібрати у тон підлоги або ж вибрати контрастний варіант, який також стане акцентною плямою в інтер'єрі. Крім того, можна розглянути варіант невеликого килимка і підкреслити за допомогою нього певну зону в інтер'єрі.

Вибираючи килим, пам'ятайте, що він повинен відповідати стилістиці інтер'єру / Фото dekorin​

Цікаво Інтер'єр будинку: 3 модних прийоми, які доставляють багато клопоту

Штори

У вітальні штори відіграють значну роль. Від них залежить сприйняття всієї кімнати. Вибираючи фіранки, пам'ятайте, що вони повинні відповідати стилістиці і кольоровій гамі приміщення. Якщо кімната невелика, розгляньте однотонний варіант з легкої тканини. Це дозволить розширити простір і додати кімнаті свіжості. Якщо ж вітальня велика – можна розглядати абсолютно різні штори.

Правильно підібрані штори – запорука стильною вітальні / Фото shtora

Декоративні елементи

Декор – важливий нюанс в оформленні вітальні. Залежно від обраного стилю приміщення, це можуть бути різні предмети. Найбільш затребувані елементи – вази, рамки з фото, вази, бра, торшери. Все це підбирається під використовувану в інтер'єрі стилістику. Безпрограшний варіант, який люблять і часто використовують дизайнери, – дзеркальні поверхні.

Декор повинен вписуватися у загальний стиль​ / Фото dekoriko