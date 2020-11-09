Як змінити вітальню за допомогою декору: ефектні лайфхаки
Вітальня – місце, яке найбільше привертає до себе увагу гостей. Вона є центром всього житла.
Як видозмінити вітальню за допомогою декору, і зробити її стильною, розповідає Нерухомість 24.
Читайте Як зробити інтер'єр дорогим і стильним: 3 простих прийоми
Килим
Стильні килими стали трендом в інтер'єрі останніми роками. Вони роблять приміщення комфортним, затишним і домашнім. Килим можна підібрати у тон підлоги або ж вибрати контрастний варіант, який також стане акцентною плямою в інтер'єрі. Крім того, можна розглянути варіант невеликого килимка і підкреслити за допомогою нього певну зону в інтер'єрі.
Вибираючи килим, пам'ятайте, що він повинен відповідати стилістиці інтер'єру / Фото dekorin
Цікаво Інтер'єр будинку: 3 модних прийоми, які доставляють багато клопоту
Штори
У вітальні штори відіграють значну роль. Від них залежить сприйняття всієї кімнати. Вибираючи фіранки, пам'ятайте, що вони повинні відповідати стилістиці і кольоровій гамі приміщення. Якщо кімната невелика, розгляньте однотонний варіант з легкої тканини. Це дозволить розширити простір і додати кімнаті свіжості. Якщо ж вітальня велика – можна розглядати абсолютно різні штори.
Правильно підібрані штори – запорука стильною вітальні / Фото shtora
Декоративні елементи
Декор – важливий нюанс в оформленні вітальні. Залежно від обраного стилю приміщення, це можуть бути різні предмети. Найбільш затребувані елементи – вази, рамки з фото, вази, бра, торшери. Все це підбирається під використовувану в інтер'єрі стилістику. Безпрограшний варіант, який люблять і часто використовують дизайнери, – дзеркальні поверхні.
Декор повинен вписуватися у загальний стиль / Фото dekoriko
Поділитися новиною