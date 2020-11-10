Яркие цвета – способ разнообразить интерьер и сделать жилье стильным, актуальным и привлекательным.

Какие вещи в доме должны быть яркими, рассказывает Недвижимость 24.

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Картины

Яркие картины, постеры или рамки с фото станут прекрасным акцентом в жилье. Выберите пару контрастных цветов или оттенков, которые украсят помещение. Важное правило – они должны вписываться в общий стиль и гармонично выглядеть.

Используйте яркие картины для привлечения внимания / Фото homius

Подушки

В стильной сдержанной гостиной декоративные подушки станут контрастным пятном. Они могут быть выполнены в одном цвете или в разных, также это может быть яркая абстракция.

Подушки украсят помещение / Фото decoretto

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Ковер

В последние годы ковер вновь вернул себе любовь дизайнеров и владельцев квартир и домов. Теперь этот стильный предмет интерьера актуален в любом помещении и пользуется высоким спросом.

Ковры – снова в тренде / Фото ivoree

Светильники и вазы

Эти предметы не только украшают помещение, но и функциональны в быту. Присмотрите интересные модели светильников и подберите под них вазы. Так вы сможете внести в помещение глоток свежести.

Элементы декора могут быть сочными и яркими / Фото roomester