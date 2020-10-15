Акцентна стіна в інтер'єрі: переваги і правила оформлення
Останніми роками дизайнери все частіше відмовляються від однотонних поверхонь і використовують акцентну стіну в інтер'єрі.
Як правильно оформити акцентну стіну, і які переваги у такого рішення, розповідає 24 канал.
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Стіна-акцент: переваги
- Притягує погляд.
- Може відвернути увагу від дефекту у кімнаті.
- Візуально зонирует многофункціольное простір.
- Надає інтер'єру особливий характер.
У акцентної стіни є багато переваг / Фото rehouz
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Помилки під час оформлення акцентної стіни:
- неправильно продумана колірна композиція;
- фон і акцент суперечать один одному;
- невірно обрана поверхня;
- предмети меблів і декор не поєднуються.
Акцентна стіна повинна поєднуватися з іншими / Фото scandinavianhome
Правила оформлення акцентної стіни в інтер'єрі
- Для того щоб зробити акцентну стіну в кімнаті, слід визначитися з основним фоном. Найбільш часто, три стіни фарбуються в нейтральний відтінок. Після цього підбирається тон для четвертої стіни.
В першу чергу слід визначитися з основним фоном / Фото scandinavianhome
- Основним кольором найчастіше вибирають нейтральний (білий, кремовий, бежевий, сірий), а акцентним виступає додатковий – яскравий.
- Акцентом може бути і малюнок. Наприклад, принт або орнамент на четвертій стіні зможе привернути до себе увагу. Важливо, щоб він вписувався у загальний стиль приміщення.
- Фактура – ще один варіант оформлення акцентної стіни. Наприклад, молдінг, дерево або плитка. Зверніть увагу: стіна повинна бути рівною.
Акцентна стіна повинна відповідати загальному стилю житла / Фото museum-design