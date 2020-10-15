Останніми роками дизайнери все частіше відмовляються від однотонних поверхонь і використовують акцентну стіну в інтер'єрі.

Як правильно оформити акцентну стіну, і які переваги у такого рішення, розповідає 24 канал. Актуально Акценти в інтер'єрі: що це і як правильно розставити Стіна-акцент: переваги Притягує погляд.

Може відвернути увагу від дефекту у кімнаті.

Візуально зонирует многофункціольное простір.

Надає інтер'єру особливий характер. У акцентної стіни є багато переваг / Фото rehouz Читайте ТОП-5 застарілих фішок в інтер'єрі Помилки під час оформлення акцентної стіни: неправильно продумана колірна композиція;

фон і акцент суперечать один одному;

невірно обрана поверхня;

предмети меблів і декор не поєднуються. Акцентна стіна повинна поєднуватися з іншими​ / Фото scandinavianhome Правила оформлення акцентної стіни в інтер'єрі Для того щоб зробити акцентну стіну в кімнаті, слід визначитися з основним фоном. Найбільш часто, три стіни фарбуються в нейтральний відтінок. Після цього підбирається тон для четвертої стіни. В першу чергу слід визначитися з основним фоном​ / Фото scandinavianhome Основним кольором найчастіше вибирають нейтральний (білий, кремовий, бежевий, сірий), а акцентним виступає додатковий – яскравий. Акцентом може бути і малюнок. Наприклад, принт або орнамент на четвертій стіні зможе привернути до себе увагу. Важливо , щоб він вписувався у загальний стиль приміщення.

на четвертій стіні зможе привернути до себе увагу. , щоб він вписувався у загальний стиль приміщення. Фактура – ще один варіант оформлення акцентної стіни. Наприклад, молдінг, дерево або плитка. Зверніть увагу: стіна повинна бути рівною. Акцентна стіна повинна відповідати загальному стилю житла / Фото museum-design