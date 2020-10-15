В последние годы дизайнеры все чаще отказываются от однотонных поверхностей и используют акцентную стену в интерьере.

Как правильно оформить акцентную стену, и какие преимущества у такого решения, рассказывает 24 канал. Актуально Акценты в интерьере: что это и как правильно расставить Стена-акцент: преимущества Притягивает взгляд.

Может отвлечь внимание от дефекта в комнате.

Визуально зонирует многофункциольное пространство.

Придает интерьеру особый характер. У акцентной стены есть много преимуществ / Фото rehouz Читайте ТОП-5 устаревших фишек в интерьере Ошибки при оформлении акцентной стены: неправильно продумана цветовая композиция;

фон и акцент противоречат друг другу;

неверно выбрана поверхность;

предметы мебели и декор не сочетаются. Акцентная стена должна сочетаться с остальными / Фото scandinavianhome Правила оформления акцентной стены в интерьере Для того чтобы сделать акцентную стену в комнате, следует определиться с основным фоном. Наиболее часто, три стены окрашиваются в нейтральный оттенок. После этого подбирается тон для четвертой стены. В первую очередь следует определиться с основным фоном / Фото scandinavianhome В качестве основного цвета чаще всего выбирают нейтральный (белый, кремовый, бежевый, серый), а акцентным выступает добавочный – яркий. Акцентом может быть и рисунок. Например, принт или орнамент на четвертой стене сможет привлечь к себе внимание. Важно , чтобы он вписывался в общий стиль помещения.

на четвертой стене сможет привлечь к себе внимание. , чтобы он вписывался в общий стиль помещения. Фактура – еще один вариант оформления акцентной стены. Например, молдинг, дерево или плитка. Обратите внимание: стена должна быть ровной. Акцентная стена должна соответствовать общему стилю жилья / Фото museum-design