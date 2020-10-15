Акцентная стена в интерьере: преимущества и правила оформления
В последние годы дизайнеры все чаще отказываются от однотонных поверхностей и используют акцентную стену в интерьере.
Как правильно оформить акцентную стену, и какие преимущества у такого решения, рассказывает 24 канал.
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Стена-акцент: преимущества
- Притягивает взгляд.
- Может отвлечь внимание от дефекта в комнате.
- Визуально зонирует многофункциольное пространство.
- Придает интерьеру особый характер.
У акцентной стены есть много преимуществ / Фото rehouz
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Ошибки при оформлении акцентной стены:
- неправильно продумана цветовая композиция;
- фон и акцент противоречат друг другу;
- неверно выбрана поверхность;
- предметы мебели и декор не сочетаются.
Акцентная стена должна сочетаться с остальными / Фото scandinavianhome
Правила оформления акцентной стены в интерьере
- Для того чтобы сделать акцентную стену в комнате, следует определиться с основным фоном. Наиболее часто, три стены окрашиваются в нейтральный оттенок. После этого подбирается тон для четвертой стены.
В первую очередь следует определиться с основным фоном / Фото scandinavianhome
- В качестве основного цвета чаще всего выбирают нейтральный (белый, кремовый, бежевый, серый), а акцентным выступает добавочный – яркий.
- Акцентом может быть и рисунок. Например, принт или орнамент на четвертой стене сможет привлечь к себе внимание. Важно, чтобы он вписывался в общий стиль помещения.
- Фактура – еще один вариант оформления акцентной стены. Например, молдинг, дерево или плитка. Обратите внимание: стена должна быть ровной.
Акцентная стена должна соответствовать общему стилю жилья / Фото museum-design