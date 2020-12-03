Спальня – кімната, де ми проводимо близько 30% часу, тому вона повинна бути максимально затишною і комфортною.

Що для цього важливо врахувати на етапі ремонту спальні, розповіла дизайнерка інтер'єру Анастасія Рамазанова в своєму Instagram. Цікаво Вони зіпсують інтер'єр вашого житла: названі 8 речей-ворогів Що не забути на етапі проєктування і ремонту спальні Ширина і довжина ліжка відрізняється від ширини і довжини матраца – завжди перевіряйте розміри обраних меблів.

ліжка відрізняється від ширини і довжини матраца – завжди перевіряйте розміри обраних меблів. У спальні необхідно запланувати м'яке вечірнє освітлення – воно допоможе налаштуватися на відпочинок, а також додаткове світло (для читання).

– воно допоможе налаштуватися на відпочинок, а також (для читання). Продумайте перемикачі біля ліжка – це зручно і практично.

– це зручно і практично. Гаджети тісно увійшли в життя кожної людини, тому передбачте для них розетки. Банкетка – зручний прийом для спальні / Фото latika-matras Читайте Як зекономити на ремонті спальні: 3 корисних ідеї Місце для зберігання домашнього одягу також необхідно продумати заздалегідь, щоб по кімнаті не валялися шкарпетки і халати.

також необхідно продумати заздалегідь, щоб по кімнаті не валялися шкарпетки і халати. Банкетка – стильний предмет меблів, який при цьому дуже зручний, адже є відмінним місцем для покривал і декоративних подушок

– стильний предмет меблів, який при цьому дуже зручний, адже є відмінним місцем для покривал і декоративних подушок Туалетний столик може також виконувати функцію міні-робочого місця, але якщо ви продумаєте це заздалегідь.

може також виконувати функцію міні-робочого місця, але якщо ви продумаєте це заздалегідь. Місце для дитячого ліжечка – нюанс, про який багато хто забуває. Враховуйте цей момент заздалегідь, якщо в родині планується поповнення. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА АНАСТАСИЯ (@interior_spb)