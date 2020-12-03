Інтер'єр спальні: про що важливо не забути на етапі ремонту
Спальня – кімната, де ми проводимо близько 30% часу, тому вона повинна бути максимально затишною і комфортною.
Що для цього важливо врахувати на етапі ремонту спальні, розповіла дизайнерка інтер'єру Анастасія Рамазанова в своєму Instagram.
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Що не забути на етапі проєктування і ремонту спальні
- Ширина і довжина ліжка відрізняється від ширини і довжини матраца – завжди перевіряйте розміри обраних меблів.
- У спальні необхідно запланувати м'яке вечірнє освітлення – воно допоможе налаштуватися на відпочинок, а також додаткове світло (для читання).
- Продумайте перемикачі біля ліжка – це зручно і практично.
- Гаджети тісно увійшли в життя кожної людини, тому передбачте для них розетки.
Банкетка – зручний прийом для спальні / Фото latika-matras
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- Місце для зберігання домашнього одягу також необхідно продумати заздалегідь, щоб по кімнаті не валялися шкарпетки і халати.
- Банкетка – стильний предмет меблів, який при цьому дуже зручний, адже є відмінним місцем для покривал і декоративних подушок
- Туалетний столик може також виконувати функцію міні-робочого місця, але якщо ви продумаєте це заздалегідь.
- Місце для дитячого ліжечка – нюанс, про який багато хто забуває. Враховуйте цей момент заздалегідь, якщо в родині планується поповнення.
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