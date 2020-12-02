Ремонт спальні – справа нервова і витратна. У цій кімнаті можна побачити кілька рішень, на яких цілком можна заощадити.

Як зекономити на ремонті спальні, розповідає Нерухомість 24.

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Ліжко

Перше, на чому можна заощадити, – ліжко. По-перше, можна взяти ліжко стандартного розміру – воно значно дешевше. Також логічно відмовитися від дорогого узголів'я, наприклад, або висувних ящиків і підйомного механізму. Крім того, меблі вітчизняних виробників значно дешевші, ніж у закордонних брендів, а за якістю зовсім не гірші.

Вибравши ліжко без дорогого узголів'я, можна суттєво заощадити / Фото ivd

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Інші меблі

Уникайте зайвих меблів у спальні – це дозволить і заощадити кошти, і зробити кімнату просторішою і свіжішою. Якщо є можливість, встановіть у спальні гардеробну – в ній можна зберігати не тільки особисті речі, а й постільну білизну. Або зробіть шафу і комод з недорогих матеріалів.

Гардеробна замінить інші меблі у спальні / Фото roomester

Оздоблення

Спальня повинна бути затишною і комфортною для відпочинку кімнатою. Не використовуйте в ній складний і наляпистий декор, багаторівневе оздоблення і контрастні кольори. Яскраві відтінки можуть бути тільки у вигляді акценту. Зробіть спальню лаконічною – це дозволить вам не тільки заощадити кошти, але і зробити приміщення затишним і стильним.

Спальня в пастельних тонах виглядає стильно і актуально / Фото mydizajn