Детская комната в стиле Disney, Marvel, DC и других вселенных, поклонниками которых могут быть ваши дети. Сейчас намного больше вариантов скандинавских, ярких и умеренно сказочных интерьеров, чтобы со сменой вкуса малыша, вам не пришлось переделывать всю комнату, – резюмировала дизайнер интерьера.