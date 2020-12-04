Актуально VS устарело: модные и неуместные решения в интерьере
Делая ремонт, каждый владелец хочет получить стильное, комфортное и уютное жилье. Однако многие популярные идеи уже устарели.
Что сейчас модно и актуально, а каких решений следует избегать в интерьере, рассказала дизайнер интерьера Анастасия Рамазанова в своем Instagram.
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Модно или устарело: разбираем по пунктам
- Кислотные цвета, которые совсем недавно, казалось бы, были популярны, уже не актуальны. Теперь в трендах мягкие природные тона. Неоновые оттенки допускаются только в качестве акцентов.
- Гипсокартонные конструкции, которые можно было встретить почти в каждой квартире, канули в лету. Сейчас же актуально то, что функционально и лаконично.
- Натяжной глянцевый потолок – устаревшее решение. Оптимальный вариант – белый матовый потолок. Если вы хотите сделать его в другом цвете – обсуждайте варианты с дизайнером.
- Люстра в центре комнаты и точечные светильники – такой вариант еще встречается у многих, однако если вы только планируете ремонт, выбирайте интегрированные минималистичные системы освещения.
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Обои с вензелями безнадежно устарели, на смену им пришли обои или панно с художественным орнаментом, – добавила Рамазанова.
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Оформляя интерьер квартиры, придерживайтесь рекомендаций дизайнера / Фото pinterest
- Кухня. В этом помещении важна простота и лаконичность. Избегайте лишних зазоров, торчащих труб и различных щелей, гарнитур делайте под потолок.
- Если вы хотите сделать кирпичную кладку в интерьере – делайте стену настоящей. Не следует использовать обои для имитации фактурных материалов.
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Детская комната в стиле Disney, Marvel, DC и других вселенных, поклонниками которых могут быть ваши дети. Сейчас намного больше вариантов скандинавских, ярких и умеренно сказочных интерьеров, чтобы со сменой вкуса малыша, вам не пришлось переделывать всю комнату, – резюмировала дизайнер интерьера.
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