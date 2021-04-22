Актуально чи застаріло: як стильно оформити передпокій

Джерело:Інстаграм Анастасії Рамазанової
Передпокій у квартирі чи будинку має створювати приємне враження. Також це приміщення слід зробити максимально функціональним.
Для цього потрібно розуміти, які рішення актуальні, а що вже застаріло. Детальніше про оформлення передпокою розповіла дизайнерка інтер'єру Анастасія Рамазанова.
Зверніть увагу Модно чи застаріло: дизайнерка інтер'єру розкрила секрети ідеальної кухні
Найперше приміщення, до якого потрапляють гості, має створювати правильне враження і настрій, згодні?
– зазначила Рамазанова.
Використовуйте в передпокої шафу замість гарнітура / Фото pinterest
Розпашні шафи – у тренді / Фото pinterest
Цікаво Тренди в оформленні спальні: які модні ідеї використати вдома
Гарний пуф стане родзинкою інтер'єру / Фото pinterest
Каретна стяжка на панелі безнадійно застаріла, а ось однотонне покриття – наш варіант,
– резюмувала Анастасія Рамазанова.