За час пандемії IT-компанії скуповували офіси, склади й торговельні майданчики. Експерти вважають, що інвестиції в нерухомість є значно вигіднішою альтернативою, аніж зберігання коштів у банках чи державних цінних паперах за низьких процентних ставок.

Читайте ОСББ чи керуюча компанія: як не помилитися при виборі управління багатоквартирного будинку

За даними S&P Global Market Intelligence, публічні американські компанії володіють землею та будівлями вартістю 1,64 трильйона доларів. Це на 38% більше, ніж 10 років тому та найвищий показник, щонайменше, за останні 10 років.

З однієї сторони, вкладення в комерційну нерухомість дозволяють позбутися від дорогої оренди будівель і надають можливість придбати об’єкти, які з роками зростуть в ціні, з іншого – володіння нерухомістю стає джерелом нових ризиків – збитків в разі падіння їх вартості, – пише The Wall Street Journal, посилаючися на коментарі експертів з нерухомості.

На відміну від інвестиційних компаній, що займаються нерухомістю, великі корпорації часто купують будівлі без іпотечних кредитів, що дозволяє їм витрачати більше своїх грошей і швидше укладати угоди. Зростання попиту на комерційну нерухомість експерти пов’язали з великими запасами готівки у компаній, які домінують у своїх галузях.

Невизначеність щодо шкоди, якої завдасть економіці пандемія COVID-19, спонукала дедалі більше компаній збирати готівку, – наголосила професор фінансів в Університеті Кентуккі Крістін Хенкінс.

Виконавчий директор з нерухомості в Brookfield Asset Management Браян Кінгстон додав, що на фоні рекордних мінімумів процентних ставок, компанії можуть отримувати більший прибуток, вкладаючись в нерухомість, а не в облігації або інші державні цінні папери з низьким рівнем ризику.

За даними S&P Global, американським публічним компаніям вдалося накопичити щонайменше 2,7 трильйона доларів готівкою, їх еквівалентів і короткострокових інвестицій (без урахування підприємств у сфері нерухомості та фінансових компаній). Це більш ніж на 90% більше, ніж у четвертому кварталі 2011 року.

Які компанії є найбільшими власниками нерухомості

Американські IT-компанії масово скуповують комерційну нерухомість / Фото unsplash

Останньою великою угодою з нерухомістю стало придбання Google офісної будівлі на Манхеттені, що стало найдорожчою покупкою з початку пандемії (ціна угоди склала 2,1 мільярда доларів).

Alphabet – материнська компанія Google – один з найбільших власників нерухомості в Нью-Йорку і загалом у США. Станом на 2020 рік вона володіла землею та будівлями на суму 49,7 мільярда доларів. У 2011 році ця цифра становила лише 5,2 мільярда доларів.

Цікаво Автоматизація на ринку нерухомості: як відомий девелопер спрощує купівлю житла

Важливим фактором є й падіння цін на комерційну нерухомість, офіси подешевшали на Манхеттені, в Сан-Франциско, Чикаго та інших великих містах. Це робить інвестиції дешевшими ніж 18 місяців тому.

Google купує нерухомість, тому що хоче контролювати будівлі, які вона займає, наприклад, для внесення змін без отримання дозволу орендодавця, – зазначив директор компанії з питань державної політики та уряду Вільям Флойд.

Amazon, якій належить безліч складів, володіла землею та будівлями на суму 57,3 мільярда доларів. Це більше ніж будь-яка інша публічна компанія США, за винятком Walmart.