Англійський стиль в квартирі: правила і закони
Англійський стиль в інтер'єрі – консервативний, прагматичний і аристократичний.
Друга назва англійського стилю – вікторіанський. Які у нього особливості, розповідає 24 канал.
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Характерні риси та особливості
- Стриманість, прагматизм, витончена розкіш
- Меблі з натурального дерева з якісною оббивкою
- Наявність каміна і бібліотеки
- Багато прикрас з дерева на стелі і стінах
- Використання плінтусів, молдингів, наличників, консолей і пілястр
- Елементам притаманні візерунки: клітина, "огірки", смужка, геральдичний орнамент, флористика.
Друге ім'я англійського стилю – вікторіанський / Фото happymodern
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Колірна гама
Англійського стилю притаманні всі відтінки натурального дерева, а також зеленого і бордового кольорів.
Англійський інтер'єр завжди стриманий / Фото legko
Оздоблення
Для стін використовуються однотонні шпалери. Допускаються візерунки або непомітні орнаменти, які поєднуються з оббивкою меблів. Стелі завжди світлі з ліпниною. Підлогове покриття – паркет або керамічна плитка.
Непомітні шпалери стануть прикрасою англійського стилю / Фото legko
Декор і освітлення
Торшери, настільні лампи і класична люстра-кошик – відмінні риси англійського стилю.
Торшери доповнять англійський інтер'єр / Фото legko
Меблі
Дивани, крісла, ліжка. Важливий нюанс – округлі і м'які форми. Також популярний пуф для ніг.
Англійці люблять пуфики для ніг / Фото legko
Текстиль
Серед британців затребувані килими, штори і фіранки з орнаментами.
Гарний орнамент – родзинка англійського стилю / Фото legko
Декор
В англійському стилі популярні сервізи, картини, свічники, вази і інші дрібниці.
Стильні дрібниці створюють унікальний дизайн / Фото legko