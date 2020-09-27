Англійський стиль в інтер'єрі – консервативний, прагматичний і аристократичний.

Друга назва англійського стилю – вікторіанський. Які у нього особливості, розповідає 24 канал.

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Характерні риси та особливості

Стриманість, прагматизм, витончена розкіш

Меблі з натурального дерева з якісною оббивкою

Наявність каміна і бібліотеки

Багато прикрас з дерева на стелі і стінах

Використання плінтусів, молдингів, наличників, консолей і пілястр

Елементам притаманні візерунки: клітина, "огірки", смужка, геральдичний орнамент, флористика.

Друге ім'я англійського стилю – вікторіанський / Фото happymodern

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Колірна гама

Англійського стилю притаманні всі відтінки натурального дерева, а також зеленого і бордового кольорів.

Англійський інтер'єр завжди стриманий​ / Фото legko

Оздоблення

Для стін використовуються однотонні шпалери. Допускаються візерунки або непомітні орнаменти, які поєднуються з оббивкою меблів. Стелі завжди світлі з ліпниною. Підлогове покриття – паркет або керамічна плитка.

Непомітні шпалери стануть прикрасою англійського стилю / Фото legko

Декор і освітлення

Торшери, настільні лампи і класична люстра-кошик – відмінні риси англійського стилю.

Торшери доповнять англійський інтер'єр / Фото legko

Меблі

Дивани, крісла, ліжка. Важливий нюанс – округлі і м'які форми. Також популярний пуф для ніг.

Англійці люблять пуфики для ніг / Фото legko

Текстиль

Серед британців затребувані килими, штори і фіранки з орнаментами.

Гарний орнамент – родзинка англійського стилю / Фото legko

Декор

В англійському стилі популярні сервізи, картини, свічники, вази і інші дрібниці.

Стильні дрібниці створюють унікальний дизайн​ / Фото legko