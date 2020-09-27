Английский стиль в интерьере – консервативный, прагматичный и аристократичный.

Второе название английского стиля – викторианский. Какие у него особенности, рассказывает 24 канал.

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Характерные черты и особенности

Сдержанность, прагматизм, утонченная роскошь

Мебель из натурального дерева с качественной обивкой

Наличие камина и библиотеки

Много украшений из дерева на потолке и стенах

Использование плинтусов, молдингов, наличников, консолей и пилястр

Элементам присущи узоры: клетка, "огурцы", полоска, геральдический орнамент, флористика.

Второе имя английского стиля – викторианский / Фото happymodern

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Цветовая гамма

Английскому стилю присущи все оттенки натурального дерева, а также зеленого и бордового цветов.

Английский интерьер всегда сдержанный / Фото legko

Отделка

Для стен используются однотонные обои. Допускаются узоры или неброские орнаменты, которые сочетаются с обивкой мебели. Потолки всегда светлые с лепниной. Напольное покрытие – паркет или керамическая плитка.

Неброские обои станут украшением английского стиля / Фото legko

Декор и освещение

Торшеры, настольные лампы и классическая люстра-корзинка – отличительные черты английского стиля.

Торшеры дополнят английский интерьер / Фото legko

Мебель

Диваны, кресла, кровати. Важный нюанс – округлые и мягкие формы. Также популярен пуфик для ног.

Англичане любят пуфики для ног / Фото legko

Текстиль

Среди британцев востребованы ковры, шторы и занавески с орнаментами.

Красивый орнамент – изюминка английского стиля / Фото legko

Декор

В английском стиле популярны сервизы, картины, подсвечники, вазы и другие мелочи.

Стильные мелочи создают уникальный дизайн / Фото legko