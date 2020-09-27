Английский стиль в квартире: правила и законы
Английский стиль в интерьере – консервативный, прагматичный и аристократичный.
Второе название английского стиля – викторианский. Какие у него особенности, рассказывает 24 канал.
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Характерные черты и особенности
- Сдержанность, прагматизм, утонченная роскошь
- Мебель из натурального дерева с качественной обивкой
- Наличие камина и библиотеки
- Много украшений из дерева на потолке и стенах
- Использование плинтусов, молдингов, наличников, консолей и пилястр
- Элементам присущи узоры: клетка, "огурцы", полоска, геральдический орнамент, флористика.
Второе имя английского стиля – викторианский / Фото happymodern
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Цветовая гамма
Английскому стилю присущи все оттенки натурального дерева, а также зеленого и бордового цветов.
Английский интерьер всегда сдержанный / Фото legko
Отделка
Для стен используются однотонные обои. Допускаются узоры или неброские орнаменты, которые сочетаются с обивкой мебели. Потолки всегда светлые с лепниной. Напольное покрытие – паркет или керамическая плитка.
Неброские обои станут украшением английского стиля / Фото legko
Декор и освещение
Торшеры, настольные лампы и классическая люстра-корзинка – отличительные черты английского стиля.
Торшеры дополнят английский интерьер / Фото legko
Мебель
Диваны, кресла, кровати. Важный нюанс – округлые и мягкие формы. Также популярен пуфик для ног.
Англичане любят пуфики для ног / Фото legko
Текстиль
Среди британцев востребованы ковры, шторы и занавески с орнаментами.
Красивый орнамент – изюминка английского стиля / Фото legko
Декор
В английском стиле популярны сервизы, картины, подсвечники, вазы и другие мелочи.
Стильные мелочи создают уникальный дизайн / Фото legko