Напередодні свят всі ми замислюємося над тим, як прикрасити головний символ зими – новорічну ялинку. Щороку хочеться чогось новенького і оригінального.

Однак є і антитренди в декорі ялинки та інтер'єру. Від чого краще утриматися, розповідає Нерухомість 24.

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Дощик

Цей декор залишився у нас з 20 століття. Багато хто вважає дощик красивим і святковим елементом, але потрібно визнати, що він давно втратив свою актуальність і не поєднується ні з одним стилем інтер'єру. Більш того, часто він виглядає досить дивно у сучасному ремонті. Замінити такий звичний, але старомодний декор, можуть звичайні ялинові гілки. Їх можна доповнити красивими шишками.

Натуральні ялинові гілки виглядають набагато виграшніше, ніж звичайний дощик / Фото prazdnikblog

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Все і одразу

Підбираючи новорічний декор, пам'ятайте: все добре в міру. Не варто використовувати різні іграшки, непоєднувану колірну палітру, гірлянди і ліхтарики. Підберіть 2-3 кольори, які будуть "вашими" в цьому сезоні, красиві вогники і кілька фігурок. Цього цілком достатньо, щоб зробити приміщення стильним та святковим .

Спокійні відтінки теж можуть виглядати святково / Фото interiorizm

Різні стилі

У всіх нас є іграшки з різних часів і стилів. Для того щоб ялинка й інтер'єр виглядали цілісно і гармонійно, уникайте дивних поєднань у вигляді кольорових бурульок з 90-х років минулого століття і модних скандинавських гномів. Вибирайте елементи, які доповнять один одного.

Використовуйте предмети в одному стилі / Фото lachat