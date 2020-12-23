В преддверии праздников все мы задумываемся над тем, как украсить главный символ зимы – новогоднюю ель. Каждый год хочется чего-то новенького и оригинального.

Однако есть и антитренды в декоре елки и интерьера. От чего лучше воздержаться, рассказывает Недвижимость 24.

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Дождик

Этот декор остался у нас из 20 века. Многие считают дождик красивым и праздничным элементом, но нужно признать, что он давно утратил свою актуальность и не сочетается ни с одним стилем интерьера. Более того, часто он выглядит достаточно странно в современном ремонте. Заменить такой привычный, но старомодный декор, могут обычные еловые ветки. Их можно дополнить красивыми шишками.

Натуральные еловые ветки смотрятся гораздо выигрышнее обычного дождика / Фото prazdnikblog

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Все и сразу

Подбирая новогодний декор, помните: все хорошо в меру. Не стоит использовать различные игрушки, несочетающуюся цветовую палитру, гирлянды и фонарики. Подберите 2-3 цвета, которые будут "вашими" в этом сезоне, красивые огоньки и пару фигурок. Этого вполне достаточно, чтобы сделать помещение стильным, праздничным и нарядным.

Спокойные оттенки тоже могут выглядеть празднично / Фото interiorizm

Разные стили

У всех нас есть игрушки из разных времен и стилей. Для того чтобы елка и интерьер выглядели целостно и гармонично, избегайте странных сочетаний в виде цветных сосулек из 90-х годов прошлого века и модных скандинавских гномов. Выбирайте элементы, которые дополнят друг друга.

Используйте предметы в одном стиле / Фото lachat