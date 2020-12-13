Новий 2021-й рік за китайським календарем пройде під символом Білого Металевого Бика. Господині вже щосили продумують меню для новорічної ночі, а також сервірування святкового столу.

Як зробити новорічний стіл стильним, яскравим і красивим, показала дизайнерка інтер'єру з ніком design_dizart в Instagram.

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Сервірування столу – те, від чого залежить настрій гостей, тому важливо приділити йому належну увагу. Новорічний стіл має бути яскравим і святковим. Візьміть до уваги, що необхідно врахувати загальний стиль приміщення.

Що з декору знадобиться для сервірування

На будь-якому столі, звичайно ж, потрібна святкова скатертина, гарні серветки, тарілки (однотонні або кольорові – залежить від скатертини), прилади, келихи і чарки. Але важливо також продумати декор, це можуть бути:

Свічки (найчастіше розміщують в центрі столу)

Стрічки (ними можна оформити прилади або стільці)

Банти

Хвойні вінки

Чохли для приладів

Фігурки в честь символу року

Ялинкові гілки або букети.

Гарне оформлення додасть настрою гостям / Фото kleo

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Як має виглядати новорічний стіл – дивіться на відео: