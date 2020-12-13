Як має виглядати новорічний стіл: цікаві приклади сервірування на відео
Новий 2021-й рік за китайським календарем пройде під символом Білого Металевого Бика. Господині вже щосили продумують меню для новорічної ночі, а також сервірування святкового столу.
Як зробити новорічний стіл стильним, яскравим і красивим, показала дизайнерка інтер'єру з ніком design_dizart в Instagram.
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Сервірування столу – те, від чого залежить настрій гостей, тому важливо приділити йому належну увагу. Новорічний стіл має бути яскравим і святковим. Візьміть до уваги, що необхідно врахувати загальний стиль приміщення.
Що з декору знадобиться для сервірування
На будь-якому столі, звичайно ж, потрібна святкова скатертина, гарні серветки, тарілки (однотонні або кольорові – залежить від скатертини), прилади, келихи і чарки. Але важливо також продумати декор, це можуть бути:
- Свічки (найчастіше розміщують в центрі столу)
- Стрічки (ними можна оформити прилади або стільці)
- Банти
- Хвойні вінки
- Чохли для приладів
- Фігурки в честь символу року
- Ялинкові гілки або букети.
Гарне оформлення додасть настрою гостям / Фото kleo
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Як має виглядати новорічний стіл – дивіться на відео:
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