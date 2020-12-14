До Нового року залишається все менше часу – до чарівного свята готується майже весь світ. В кожній країні є свої традиції.

Як прикрашають інтер'єр у різних країнах, розповідає ivd.

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Франція

У Франції ялинку прийнято ставити вдома на початку грудня, щоб встигнути насолодитися особливою атмосферою ще до католицького Різдва. Новорічне дерево прибирають 6 січня – у свято Єпіфанії. У цей день у французів прийнято ласувати святковим пирогом із захованою фігуркою всередині. Кажуть, що вона принесе удачу людині, яка її знайде. Варто уточнити, що останніми роками у Франції стали ретельніше берегти навколишнє середовище, тому багато жителів роблять ялинку своїми руками з дерева. Це не тільки оригінально, але й екологічно. Крім того, у Франції популярні адвент-календарі та різдвяні панчохи, а також гарний різдвяний камін.

Французи полюбляють ялинки, зроблені своїми руками / Фото eternam_fr, Instagram

Німеччина

Німці готують житло до свята вже в середині листопада. Будинки прийнято прикрашати не тільки всередині, а й зовні, що часом стає змаганням між сусідами. Декор залишається у будинках до 6 січня. У Німеччині найчастіше ставлять штучні або вирощені в спеціальних розплідниках ялинки. Популярністю користуються пряникові будиночки – їх купують або печуть самостійно.

Німці самі печуть пряникові будиночки / Фото alpsteinlebjuchen, Instagram

Данія

У Данії новорічні та різдвяні свята відрізняються казковістю. Жителі цієї країни приділяють багато уваги декору, використовуючи шишки, гілки, різдвяні зірки. Також в будинку прийнято ставити чотири свічки Адвента, які символізують наступ свята. Особливою прикрасою в Данії є гноми Піксі, виготовлені з тканини. Вважається, що вони приносять щастя і удачу в будинок.

У Данії люблять гномів Піксі / Фото mailegworld, Instagram

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Фінляндія

У Фінляндії, крім красивого оздоблення інтер'єру зі свічками і натуральними матеріалами, є особлива національна традиція, яка дослівно перекладається як "палаючий пень". Жителі приватних будинків беруть пень, роблять в ньому хрестоподібний розкол і підпалюють всередині сухі гілки і солому. Також популярні святкові гірлянди з соломи. Найчастіше їх розвішують над над столом, щоб новий рік був врожайним.

Жителі Фінляндії придумали особливу традицію / Фото outabyno, Instagram

Швеція

У Швеції на різдвяні свята ви можете зустріти бородатого гнома Юлтомтена і дерев'яну конячку Дала. Найчастіше останню розфарбовують в червоний, синій або білий колір. А ось гном, на думку шведів, приносить удачу і захищає будинок. В ніч перед Різдвом його прийнято балувати – за поріг йому виставляють миску з рисовою кашею і мигдалем.

Бородатий гном – особливий символ для шведів / Фото elassila, Instagram