Неправильна організація простору, занадто мала кількість природного світла та неправильно підібрані меблі. Зібрали 13 речей, які дратують будь-якого архітектора.

Цікаво ОСББ чи керуюча компанія: як не помилитися при виборі управління багатоквартирного будинку

Журнал AD поговорив з трьома архітекторами, щоб зрозуміти, що вони ненавидять у житлових приміщеннях.

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Покриття, які імітують інші матеріали. Навіть якщо ви покриєте стільницю якісною імітацією мармуру, підлогу – плівкою "під дерево", а стіни стилізуєте під камінь, це все одно буде помітно.

Навіть якщо ви покриєте стільницю якісною імітацією мармуру, підлогу – плівкою "під дерево", а стіни стилізуєте під камінь, це все одно буде помітно. Натяжні та підвісні стелі. Це рішення входить в "стандартний пакет євроремонту" та часто супроводжується дивним вибором фактур, які роблять кімнату вульгарною. Майстри опускають стелю, щоб вбудувати світильники й відбирають цим самим 3 – 5 сантиметрів висоти.

Не встановлюйте матове скло та інші конструкції, які не пропускають природне світло / Фото Pinterest

Фальш-вікно з підсвіткою. Таке буває при неправильному переплануванні чи добудові приватного будинку. Кімнату, яка опинилася в центрі будівлі, намагаються врятувати, встановлюючи матове скло та інші химерні конструкції.

Таке буває при неправильному переплануванні чи добудові приватного будинку. Кімнату, яка опинилася в центрі будівлі, намагаються врятувати, встановлюючи матове скло та інші химерні конструкції. Стіни, кут яких не відповідає 90 градусному стандарту.

Будинки з неправильним переплануванням, великою кількістю коридорів та секцій. Архітектори радять не боятися відкритих просторів, таких як кухня-вітальня.

До теми Які шпалери вийшли з моди: уникайте їх, щоб не зіпсувати інтер'єр

Маленькі вікна та жалюзі.

Погано пофарбовані стіни та промахи в місцях стику різних матеріалів.

різних матеріалів. Плінтуси. Ви могли помітити, що цей елемент часто відривається від стіни. Це не просто дратує, але й створює в домі невеличкі ділянки хаосу.

Столик губиться на тлі габаритних меблів / Фото yastroyu