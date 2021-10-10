Неправильная организация пространства, слишком малое количество естественного света и неправильно подобранная мебель. Собрали 13 вещей, которые раздражают любого архитектора.
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Журнал AD поговорил с тремя архитекторами, чтобы понять, что они ненавидят в жилых помещениях.
Делимся списком!
- Покрытия, имитирующие другие материалы. Даже если вы покроете столешницу качественной имитацией мрамора, пол – пленкой "под дерево", а стены стилизуете под камень, это все равно будет заметно.
- Натяжные и подвесные потолки. Это решение входит в "стандартный пакет евроремонта" и часто сопровождается странным выбором фактур, которые делают комнату вульгарной. Кроме того, мастера опускают потолок, чтобы встроить светильники и отбирают тем самым 3 – 5 сантиметров высоты.
Не устанавливайте матовое стекло и другие конструкции, которые не пропускают естественный свет / Фото Pinterest
- Фальш-окно с подсветкой. Такое бывает при неправильной перепланировке или достройке частного дома. Комнату, которая оказалась в центре здания, пытаются спасти, устанавливая матовое стекло и другие причудливые конструкции.
- Стены, угол которых не 90 градусов.
- Дома с неправильной перепланировкой, большим количеством коридоров и секций. Архитекторы советуют не бояться открытых пространств, таких как кухня-гостиная.
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- Маленькие окна и жалюзи.
- Плохо окрашенные стены и промахи в местах стыка различных материалов.
- Плинтусы. Вы могли заметить, что этот элемент часто отрывается от стены. Это не просто раздражает, но и создает в доме небольшие участки хаоса.
Стол теряется на фоне габаритной мебели / Фото yastroyu
- Непропорциональная мебель. Огромный телевизор и почти неприметный обеденный стол – плохое сочетание. Позаботьтесь о том, чтобы в комнате все было гармонично.
- Люди, которые тратят средства на гидромассажную панель для ванны и душа, но экономят на качественных окнах.
- Квадратные метры, потраченные на то, чтобы сделать из одной комнаты 2 крошечных помещения.
- Ванные комнаты с большим количеством вешалок для полотенец.
- Плохая разводка выключателей и розеток по дому. Это вопрос как и их недостатка, так и переизбытка. Розеток и выключателей должно быть достаточно, но это не значит, что они должны быть везде.