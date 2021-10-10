Архітектори назвали 13 речей, які вони найбільше ненавидять у будинках
Джерело:Idealista
Попри те, що архітектура справді вирішила безліч побутових задач та спростила наше життя, експерти у цій галузі переконані, що ми й досі допускаємося незліченної кількості помилок при облаштуванні дому.
Неправильна організація простору, занадто мала кількість природного світла та неправильно підібрані меблі. Зібрали 13 речей, які дратують будь-якого архітектора.
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Журнал AD поговорив з трьома архітекторами, щоб зрозуміти, що вони ненавидять у житлових приміщеннях.
Ділимося списком!
- Покриття, які імітують інші матеріали. Навіть якщо ви покриєте стільницю якісною імітацією мармуру, підлогу – плівкою "під дерево", а стіни стилізуєте під камінь, це все одно буде помітно.
- Натяжні та підвісні стелі. Це рішення входить в "стандартний пакет євроремонту" та часто супроводжується дивним вибором фактур, які роблять кімнату вульгарною. Майстри опускають стелю, щоб вбудувати світильники й відбирають цим самим 3 – 5 сантиметрів висоти.
- Фальш-вікно з підсвіткою. Таке буває при неправильному переплануванні чи добудові приватного будинку. Кімнату, яка опинилася в центрі будівлі, намагаються врятувати, встановлюючи матове скло та інші химерні конструкції.
- Стіни, кут яких не відповідає 90 градусному стандарту.
- Будинки з неправильним переплануванням, великою кількістю коридорів та секцій. Архітектори радять не боятися відкритих просторів, таких як кухня-вітальня.
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- Маленькі вікна та жалюзі.
- Погано пофарбовані стіни та промахи в місцях стику різних матеріалів.
- Плінтуси. Ви могли помітити, що цей елемент часто відривається від стіни. Це не просто дратує, але й створює в домі невеличкі ділянки хаосу.
- Непропорційні меблі. Величезний телевізор та майже непримітний обідній стіл – погане рішення. Подбайте про те, щоб в кімнаті все було гармонійно.
- Люди, які тратять кошти на гідромасажну панель для ванни і душу, але економлять на якісних вікнах.
- Квадратні метри, витрачені на те, щоб зробити з однієї кімнати 2 крихітні приміщення.
- Ванні кімнати з великою кількістю вішалок для рушників.
- Погана розводка вимикачів і розеток по дому. Це питання як і їх нестачі, так і перебору. Розеток та вимикачів повинно бути достатньо, але це не означає, що вони повинні бути усюди.