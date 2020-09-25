Арт-деко – дорогий стиль інтер'єру, який поєднує в собі антикваріат і екзотичні матеріали та вражає своєю пишністю і блиском.

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Арт-деко З французської – "декоративне мистецтво". Стиль виник у 1920-х роках.

Особливості арт-деко

Геометричні візерунки, форми, лінії (квадрати, ромби, кільця, трикутники, кола)

Яскраві і контрастні деталі

Дзеркальні, металеві та глянцеві поверхні

Дорогі елементи інтер'єру

Антикварні вироби

Етнічні мотиви

Відбиваючі поверхні – одна з основних фішок арт-деко​ / Фото design-homes

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Колірна гама

В арт-деко переважно використовуються деревні, чорні, металеві та темно-сірі відтінки, популярний колір слонової кістки. Яскраві кольори як основні застосовуються рідко, але можуть бути акцентними. До них можна віднести: фіолетовий, смарагдовий, темні відтінки червоного і синього.

Акцентом можна використовувати яскраві відтінки / Фото design-homes

Оздоблення

Арт-деко вважається дорогим стилем, тому дешеві матеріали для нього неактуальні. Для оздоблення стін використовується декоративна штукатурка, фарба, панелі з натурального дерева. Стелі можуть бути багатоярусними і з ліпниною. Підлога – паркет, натуральне дерево, керамограніт і ламінат.

Декоративна штукатурка – відмінне рішення в арт-деко​ / Фото design-homes

Меблі

Предмети меблів підбираються з округлими лініями, металевими елементами і скляними вставками. Часто використовується камін.

Камін – важливий елемент арт-деко / Фото design-homes

Освітлення

Стиль передбачає багаторівневе освітлення. Центральними джерелами світла є розкішні масивні люстри, підвісні світильники. Також використовуються настінні бра і підсвічування.

Додаткове освітлення – обов'язковий елемент стилю​ / Фото design-homes

Декор

В арт-деко саме аксесуари створюють атмосферу стилю, це: щільні штори і легкий тюль, орнаменти на подушках, блискучі вази, металеві статуетки, дзеркала, екзотичні предмети мистецтва, автентичний посуд.

Незвичайні предмети декору створюють арт-деко / Фото design-homes