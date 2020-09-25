Арт-деко – дорогой стиль интерьера, сочетающий в себе антиквариат и экзотические материалы и поражающий своим великолепием и блеском.

Как оформить жилую недвижимость в стиле арт-деко, рассказывает 24 канал.

Актуально Как выглядит интерьер в стиле неоклассика: фото

Арт-деко От французского – "декоративное искусство". Возник в 1920-х годах.

Особенности арт-деко

Геометрические узоры, формы, линии (квадраты, ромбы, кольца, треугольники, круги)

Яркие и контрастные детали

Зеркальные, металлические и глянцевые поверхности

Дорогие элементы интерьера

Антиквариатные изделия

Этнические мотивы

Отражающие поверхности – одна из основных фишек арт-деко / Фото design-homes

Интересно Контемпорари: что это за стиль интерьера и как выглядит

Цветовая гамма

В арт-деко преимущественно используются древесные, черные, металлические и темно-серые оттенки, популярен цвет слоновой кости. Яркие цвета в качестве основного применяются редко, но могут быть акцентными. К ним можно отнести: фиолетовый, изумрудный, темные оттенки красного и синего.

В качестве акцента можно использовать яркие оттенки / Фото design-homes

Отделка

Арт-деко считается дорогим стилем, поэтому дешевые материалы для него неактуальны. Для отделки стен используется декоративная штукатурка, краска, панели из натурального дерева. Потолки могут быть многоярусными и с лепниной. Напольные покрытия – паркет, натуральное дерево, керамогранит и ламинат.

Декоративная штукатурка – отличное решение в арт-деко / Фото design-homes

Мебель

Предметы мебели подбираются с округлями линиями, металлическими элементами и стеклянными вставками. Часто используется камин.

Камин – важный элемент арт-деко / Фото design-homes

Освещение

Стиль предусматривает многоуровневое освещение. Центральными источниками света являются роскошные массивные люстры, подвесные светильники. Также используются настенные бра и подсветки.

Дополнительное освещение – обязательный элемент стиля / Фото design-homes

Декор

В арт-деко именно аксессуары создают атмосферу стиля, это: плотные шторы и легкие шторы, орнаменты на подушках, блестящие вазы, металлические статуэтки, зеркала, экзотические предметы искусства, аутентичная посуда.

Необычные предметы декора создают арт-деко / Фото design-homes