Авангард за правилами: як зробити житло стильним
Авангард – популярний стиль інтер'єру, який з'явився на початку XX століття і отримав визнання і любов молоді.
Що особливого в цьому стилі інтер'єру, розповідає 24 канал.
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Характерні риси
- Колірна гамма – вітаються експерименти
- Сучасні будівельні матеріали
- Підлога, стіни і стеля контрастують
- Поєднання непоєднуваного
- Меблів характерні геометричні форми і плавні лінії
- Декор використовується рідко.
В авангарді поєднується непоєднуване / Фото topdom
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Колірна гама
Використовуються контрастні кольори – як правило, 2-3:
- чорний і білий
- помаранчевий і чорний
- яскраво-жовтий і білий
- червоний і білий.
Меблі
Використовуються функціональні предмети з незвичайним дизайном. Це може бути диван-рояль, кругле ліжко і т.д.
Авангард в інтер'єрі
Авангард передбачає багато світла / Фото topdom