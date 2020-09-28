Авангард – популярний стиль інтер'єру, який з'явився на початку XX століття і отримав визнання і любов молоді.

Що особливого в цьому стилі інтер'єру, розповідає 24 канал. Актуально Скандинавський стиль у квартирі: свіжі ідеї дизайну інтер'єру Характерні риси Колірна гамма – вітаються експерименти

Сучасні будівельні матеріали

Підлога, стіни і стеля контрастують

Поєднання непоєднуваного

Меблів характерні геометричні форми і плавні лінії

Декор використовується рідко. В авангарді поєднується непоєднуване / Фото topdom Цікаво Контемпорарі: що це за стиль інтер'єру і як виглядає Колірна гама Використовуються контрастні кольори – як правило, 2-3: чорний і білий

помаранчевий і чорний

яскраво-жовтий і білий

червоний і білий. Меблі Використовуються функціональні предмети з незвичайним дизайном. Це може бути диван-рояль, кругле ліжко і т.д. Авангард в інтер'єрі Авангард передбачає багато світла​ / Фото topdom