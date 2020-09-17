Скандинавський стиль став популярним і затребуваним в Україні в останнє десятиліття.

Таке оформлення користується попитом завдяки своїй універсальності – скандинавський стиль прикрасить як невелику квартиру-студію, так і розкішний особняк, розповідає 24 канал.

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Скандинавський стиль Дизайн інтер'єру в білих, бежевих і інших пастельних тонах. Він складається з чотирьох основних компонентів – строгості ліній, практичності, простоти і стриманості.

Особливості скандинавського стилю

Багато світла і вільного простору

і вільного Використання пастельних тонів – білого, бежевого, світло-блакитного, світло-рожевого та інших

– білого, бежевого, світло-блакитного, світло-рожевого та інших Меблі і предмети інтер'єру з дерева, кераміки та каменю

Відсутність захаращеності – нічого зайвого на полицях

на полицях "Точкові" яскраві відтінки для контрасту (наприклад, зелені рослини на білосніжній кухні або барвистий плед у вітальні)

(наприклад, зелені рослини на білосніжній кухні або барвистий плед у вітальні) Дерев'яна підлога (це можуть бути стилізовані під дошку матеріали)

(це можуть бути стилізовані під дошку матеріали) Штори з підбираються з легких тканин (льону та бавовни), які пропускають сонячні промені

(льону та бавовни), які пропускають сонячні промені Наявність ламп, люстр, торшерів, бра

Часто використовується цегляна кладка , пофарбована в білий колір, бежева штукатурка, дерев'яні панелі

, пофарбована в білий колір, бежева штукатурка, дерев'яні панелі Інтер'єр прикрашають килимки, доріжки в техніці печворк.

Скандинавський стиль – один з найпопулярніших в 2020 році​ / Фото salon

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Тренди у скандинавському стилі 2020 і приклади

1. Меблі яскравих кольорів: блакитний, синій, жовтий, зелений.

Яскраві меблі додадуть індивідуальності житлу / Фото blog.gnezdo-mall

2. Стіни – частина інтер'єру. Текстуроване оформлення стін (тканини, декоративна штукатурка, мікробетон).

Фактурні стіни актуальні у квартирах і будинках / Фото blog.gnezdo-mall

3. Системи зберігання в стилі мінімалізм – відкриті стелажі, полиці, корзини та вішалки замість звичних комодів і шаф.

Відкриті стелажі "витіснили" шафи​ / Фото blog.gnezdo-mall

4. Перегородки з дерева.

Перегородки-решітки актуальні у 2020 / Фото blog.gnezdo-mall

5. Незвичайні світильники.

Додаткове освітлення залишається у тренді / Фото blog.gnezdo-mall

6. Кімнатні рослини у масивних горщиках.

Зелені рослини, як і раніше, актуальні / Фото blog.gnezdo-mall