Скандинавський стиль у квартирі: свіжі ідеї дизайну інтер'єру
Скандинавський стиль став популярним і затребуваним в Україні в останнє десятиліття.
Таке оформлення користується попитом завдяки своїй універсальності – скандинавський стиль прикрасить як невелику квартиру-студію, так і розкішний особняк, розповідає 24 канал.
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Скандинавський стильДизайн інтер'єру в білих, бежевих і інших пастельних тонах. Він складається з чотирьох основних компонентів – строгості ліній, практичності, простоти і стриманості.
Особливості скандинавського стилю
- Багато світла і вільного простору
- Використання пастельних тонів – білого, бежевого, світло-блакитного, світло-рожевого та інших
- Меблі і предмети інтер'єру з дерева, кераміки та каменю
- Відсутність захаращеності – нічого зайвого на полицях
- "Точкові" яскраві відтінки для контрасту (наприклад, зелені рослини на білосніжній кухні або барвистий плед у вітальні)
- Дерев'яна підлога (це можуть бути стилізовані під дошку матеріали)
- Штори з підбираються з легких тканин (льону та бавовни), які пропускають сонячні промені
- Наявність ламп, люстр, торшерів, бра
- Часто використовується цегляна кладка, пофарбована в білий колір, бежева штукатурка, дерев'яні панелі
- Інтер'єр прикрашають килимки, доріжки в техніці печворк.
Скандинавський стиль – один з найпопулярніших в 2020 році / Фото salon
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Тренди у скандинавському стилі 2020 і приклади
1. Меблі яскравих кольорів: блакитний, синій, жовтий, зелений.
Яскраві меблі додадуть індивідуальності житлу / Фото blog.gnezdo-mall
2. Стіни – частина інтер'єру. Текстуроване оформлення стін (тканини, декоративна штукатурка, мікробетон).
Фактурні стіни актуальні у квартирах і будинках / Фото blog.gnezdo-mall
3. Системи зберігання в стилі мінімалізм – відкриті стелажі, полиці, корзини та вішалки замість звичних комодів і шаф.
Відкриті стелажі "витіснили" шафи / Фото blog.gnezdo-mall
4. Перегородки з дерева.
Перегородки-решітки актуальні у 2020 / Фото blog.gnezdo-mall
5. Незвичайні світильники.
Додаткове освітлення залишається у тренді / Фото blog.gnezdo-mall
6. Кімнатні рослини у масивних горщиках.
Зелені рослини, як і раніше, актуальні / Фото blog.gnezdo-mall