Авангард по правилам: как сделать жилье стильным
Авангард – популярный стиль интерьера, который появился в начале XX века и получил признание и любовь молодежи.
Что особенного в этом стиле интерьера, рассказывает 24 канал.
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Характерные черты
- Цветовая гамма – приветствуются эксперименты
- Современные строительные материалы
- Пол, стены и потолок контрастируют
- Сочетание несочетаемого
- Мебели характерны геометрические формы и плавные линии
- Декор используется редко.
В авангарде сочетается несочетаемое / Фото topdom
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Цветовая гамма
Используются контрастные цвета – как правило, 2-3:
- черный и белый
- оранжевый и черный
- ярко-желтый и белый
- красный и белый.
Мебель
Используются функциональные предметы с необычным дизайном. Это может быть диван-рояль, круглая кровать и т.д.
Авангард в интерьере
Авангард предусматривает много света / Фото topdom