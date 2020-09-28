Авангард – популярный стиль интерьера, который появился в начале XX века и получил признание и любовь молодежи.

Что особенного в этом стиле интерьера, рассказывает 24 канал. Актуально Скандинавский стиль в квартире: свежие идеи дизайна интерьера Характерные черты Цветовая гамма – приветствуются эксперименты

Современные строительные материалы

Пол, стены и потолок контрастируют

Сочетание несочетаемого

Мебели характерны геометрические формы и плавные линии

Декор используется редко. В авангарде сочетается несочетаемое / Фото topdom Интересно Контемпорари: что это за стиль интерьера и как выглядит Цветовая гамма Используются контрастные цвета – как правило, 2-3: черный и белый

оранжевый и черный

ярко-желтый и белый

красный и белый. Мебель Используются функциональные предметы с необычным дизайном. Это может быть диван-рояль, круглая кровать и т.д. Авангард в интерьере Авангард предусматривает много света / Фото topdom