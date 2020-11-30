"Бабушкин" интерьер: какие предметы можно использовать в современной квартире
С каждым годом дизайн интерьера преображается и получает новые тренды. Однако есть и старинные предметы из "бабушкиной" квартиры, которые можно использовать.
Какие вещи и аксессуары пригодятся в современном интерьере, рассказывает Недвижимость 24.
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Самовар
Самовар – предмет, который добавят интерьеру уюта, домашнего тепла и уникальности. Красивые изделия станут отличным декором, а некоторые модели сохранились идеально, что позволяет использовать их по прямому назначению.
Самовар станет изюминкой вашего жилья / Фото houzz
Швейная машинка
Знаменитая машинка Singer стала предметом культа. Многие используют ее как предмет интерьера в разных комнатах: спальне, кухне, кабинете и пр.
Уникальная Singer стала культовым предметом / Фото kvartblog
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Кресло
Геометрические формы становятся все более популярными и востребованными в современном интерьере. Ретро-кресла, которые были актуальны в середине прошлого века, станут изюминкой жилья. У них – легкое основание и тонкие подлокотники, которые визуально облегчают конструкцию, выглядят стильно и интересно.
Ретро-кресла украсят интерьер / Фото remont_mebel_moskva, Instagram
Посуда
Советская посуда в свое время была ценностью и предметом культа. Наиболее часто ее производили из фарфора. На сегодняшний день среди винтажных сервизов и хрусталя можно найти уникальные и особые вещи с неимоверным дизайном. Их можно использовать не только для сервировки стола, но и для украшения интерьера.
Винтажная посуда станет украшением жилья / Фото seldon
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