С каждым годом дизайн интерьера преображается и получает новые тренды. Однако есть и старинные предметы из "бабушкиной" квартиры, которые можно использовать.

Какие вещи и аксессуары пригодятся в современном интерьере, рассказывает Недвижимость 24.

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Самовар

Самовар – предмет, который добавят интерьеру уюта, домашнего тепла и уникальности. Красивые изделия станут отличным декором, а некоторые модели сохранились идеально, что позволяет использовать их по прямому назначению.

Самовар станет изюминкой вашего жилья / Фото houzz

Швейная машинка

Знаменитая машинка Singer стала предметом культа. Многие используют ее как предмет интерьера в разных комнатах: спальне, кухне, кабинете и пр.

Уникальная Singer стала культовым предметом / Фото kvartblog

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Кресло

Геометрические формы становятся все более популярными и востребованными в современном интерьере. Ретро-кресла, которые были актуальны в середине прошлого века, станут изюминкой жилья. У них – легкое основание и тонкие подлокотники, которые визуально облегчают конструкцию, выглядят стильно и интересно.

Ретро-кресла украсят интерьер / Фото remont_mebel_moskva, Instagram

Посуда

Советская посуда в свое время была ценностью и предметом культа. Наиболее часто ее производили из фарфора. На сегодняшний день среди винтажных сервизов и хрусталя можно найти уникальные и особые вещи с неимоверным дизайном. Их можно использовать не только для сервировки стола, но и для украшения интерьера.

Винтажная посуда станет украшением жилья / Фото seldon