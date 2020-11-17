Застарілі речі і неактуальні рішення в інтер'єрі роблять житло безлистим, немодним і іноді навіть відразливим.

Від яких предметів і звичок слід позбутися, розповідає Нерухомість 24.

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Настінні килим

Раніше все вішали килими на стіну. Таке рішення показувало благополуччя господарів і захищало стіни від промерзання. Яскраві візерунки можна було зустріти практично в кожній квартирі і будинку. Сьогодні ж килим – предмет декору, він повинен доповнювати і прикрашати інтер'єр.

Килими вішали практично всі / Фото maxim-nm.livejournal

Як модно:

Килими є трендом в інтер'єрі / Фото dizajngid

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Штучні квіти

Штучні квіти також можна було зустріти майже у кожній квартирі. Троянди, лілія та півонії в букетах – предмети, від яких пора відмовитися. Замініть їх живими рослинами, які не тільки прикрасять інтер'єр, але і принесуть користь – очистять кисень.

Штучні квіти – невдалий предмет, від якого слід позбутися/ Фото roomester

Клейонка на столі

Раніше клейонку часто використовували замість скатертини на кухонному столі. Це було практичне рішення, адже її не потрібно постійно прати – достатньо протерти вологою губкою. Однак клейонка дуже дешевить інтер'єр, робить його старомодним. Вибирайте красиві плетені серветки під прилади або ж лаконічні доріжки. Це виглядає стильно і прикрашає інтер'єр.

Клейонка здешевлює інтер'єр / Фото tekstilprofi

Як краще:

Красиві доріжки прикрасять інтер'єр / Фото berkem​