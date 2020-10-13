Балкон з панорамними вікнами: як оформити – фото
Останніми роками балкони та лоджії з панорамними вікнами стали дуже популярними у міських квартирах. Їх можна використовувати під зону відпочинку або під робоче місце.
Як стильно і практично оформити простір балкона з вікнами до підлоги, розповідає 24 канал.
Читайте Туалетний столик у спальні: кращі приклади оформлення
Як використовувати балкон
Балкон або лоджію можна оформити в будь-якому стилі і облаштувати на будь-який смак. Останнім часом дизайнери рекомендують три найбільш популярних варіанти:
- Місце для відпочинку
- Робоча зона
- Система зберігання
Вікна до підлоги дозволяють насолоджуватися видом / Фото dekoriko
Зона відпочинку
Найбільш популярний варіант для облаштування балкона з панорамними вікнами. Для того щоб це місце стало комфортною зоною відпочинку знадобляться меблі. Найчастіше, це – два крісла, м'які пуфи, невеликий столик. Також важливо продумати додаткове освітлення – торшер або світильник.
Для балкону можна вибрати м'який куточок / Фото legko
Цікаво Як використати старі речі в інтер'єрі
Робоче місце
Якщо у квартирі місце обмежене, робочу зону можна облаштувати на балконі. Для цього буде достатньо письмового або комп'ютерного столу і стільця. Також можна додати полички для аксесуарів.
На балконі можна облаштувати затишний робочий куточок / Фото Instagram, berg.interior
Система зберігання
Дуже часто балкони використовуються для зберігання. Найбільш часто – це шафи до стелі. Цей варіант також не виключає можливості встановити на балконі робочий стіл.
Систему для зберігання можна облаштувати біля стіни / Фото Instagram, designnika