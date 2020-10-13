Останніми роками балкони та лоджії з панорамними вікнами стали дуже популярними у міських квартирах. Їх можна використовувати під зону відпочинку або під робоче місце.

Як стильно і практично оформити простір балкона з вікнами до підлоги, розповідає 24 канал.

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Як використовувати балкон

Балкон або лоджію можна оформити в будь-якому стилі і облаштувати на будь-який смак. Останнім часом дизайнери рекомендують три найбільш популярних варіанти:

Місце для відпочинку

Робоча зона

Система зберігання

Вікна до підлоги дозволяють насолоджуватися видом​ / Фото dekoriko

Зона відпочинку

Найбільш популярний варіант для облаштування балкона з панорамними вікнами. Для того щоб це місце стало комфортною зоною відпочинку знадобляться меблі. Найчастіше, це – два крісла, м'які пуфи, невеликий столик. Також важливо продумати додаткове освітлення – торшер або світильник.

Для балкону можна вибрати м'який куточок​ / Фото legko

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Робоче місце

Якщо у квартирі місце обмежене, робочу зону можна облаштувати на балконі. Для цього буде достатньо письмового або комп'ютерного столу і стільця. Також можна додати полички для аксесуарів.

На балконі можна облаштувати затишний робочий куточок​ / Фото Instagram, berg.interior

Система зберігання

Дуже часто балкони використовуються для зберігання. Найбільш часто – це шафи до стелі. Цей варіант також не виключає можливості встановити на балконі робочий стіл.

Систему для зберігання можна облаштувати біля стіни​ / Фото Instagram, designnika