Балкон с панорамными окнами: как оформить – фото
В последние годы балконы с панорамными окнами стали очень популярными в городских квартирах. Их можно использовать под зону отдыха или под рабочее место.
Как стильно и практично оформить пространство балкона с окнами в пол, рассказывает 24 канал.
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Как использовать балкон
Балкон или лоджию можно оформить в любом стиле и обустроить на любой вкус. В последнее время дизайнеры рекомендуют три наиболее популярных варианта:
- Место для отдыха
- Рабочая зона
- Система хранения
Окна в пол позволяют наслаждаться видом / Фото dekoriko
Зона отдыха
Наиболее популярный вариант для обустройства балкона с панорамными окнами. Для того чтобы это место стало комфортной зоной отдыха понадобится мебель. Чаще всего, это – пара кресел, мягкие пуфы, небольшой столик. Также важно продумать дополнительное освещение – торшер или светильник.
В качестве мебели можно выбрать мягкий уголок / Фото legko
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Рабочее место
Если в квартире место ограничено, рабочую зону можно обустроить на балконе. Для этого будет достаточно письменного или компьютерного стола и стула. Также можно добавить полочки для аксессуаров.
На балконе можно обустроить уютный рабочий уголок / Фото Instagram, berg.interior
Система хранения
Очень часто балконы используются для хранения. Наиболее часто – это шкафы до потолка. Этот вариант также не исключает возможности установить на балконе рабочий стол.
Систему для хранения можно обустроить у стены / Фото Instagram, designnika