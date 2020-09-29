Непотрібні і старі речі, які припадають пилом на далеких полицях, можуть не тільки знадобитися в інтер'єрі, але і зробити його цікавим.

Як оригінально використовувати предмети, які завалялися вдома, розповідає 24 канал. Читайте Цікаві фішки в інтер'єрі передпокою: фото Меблі Старі меблі можна відреставрувати – поміняти оббивку, пофарбувати або покрити новим шаром лаку. Це додасть інтер'єру ретро-родзинку. Відреставровані меблі обійдуться дешевше, ніж нові / Фото kvartblog Цікаво Чому квартира виглядає брудною після прибирання: 5 причин Декор Старі постери, картини, рамки і фото також можна сміливо використовувати. Створіть арт-стіну у вітальні. Старими плакатами можна оформити стіну / Фото 4_wymiary, Instagram Текстиль Розбавте інтер'єр старими пледами та диванними подушками. Вони можуть стати цікавим акцентом. Старий текстиль додасть оригінальну ноту сучасному інтер'єру / Фото fleurrell, Instagram Експозиція на полиці Для старих картин слід відвести окрему полицю або зробити куточок з ретро-предметами. ​ Ретро-куточок – цікавий прийом в інтер'єрі​ / Фото mintystar.home, Instagram