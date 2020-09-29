Як використати старі речі в інтер'єрі
Непотрібні і старі речі, які припадають пилом на далеких полицях, можуть не тільки знадобитися в інтер'єрі, але і зробити його цікавим.
Як оригінально використовувати предмети, які завалялися вдома, розповідає 24 канал.
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Меблі
Старі меблі можна відреставрувати – поміняти оббивку, пофарбувати або покрити новим шаром лаку. Це додасть інтер'єру ретро-родзинку.
Відреставровані меблі обійдуться дешевше, ніж нові / Фото kvartblog
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Декор
Старі постери, картини, рамки і фото також можна сміливо використовувати. Створіть арт-стіну у вітальні.
Старими плакатами можна оформити стіну / Фото 4_wymiary, Instagram
Текстиль
Розбавте інтер'єр старими пледами та диванними подушками. Вони можуть стати цікавим акцентом.
Старий текстиль додасть оригінальну ноту сучасному інтер'єру / Фото fleurrell, Instagram
Експозиція на полиці
Для старих картин слід відвести окрему полицю або зробити куточок з ретро-предметами.
Ретро-куточок – цікавий прийом в інтер'єрі / Фото mintystar.home, Instagram