Будь-яка жінка потребує власного куточку в спальні. Таким місцем може стати туалетний столик.

Як і де розмістити туалетний столик, розповідає 24 канал.

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Біля вікна

Відмінне рішення для тих жінок, які регулярно роблять макіяж. Природне освітлення дозволить зробити це без ускладнень.

Природне світло – це практично і зручно / Фото emiliegeorge, Instagram

На стіні у вигляді полиці

Звичайна підвісна полиця може стати сучасним туалетним столиком. Такий варіант не займає багато місця і "не краде" простір у приміщенні. Важливо: продумайте додаткове освітлення.

Полиця виглядає стильно​ / Фото rockmystyleblog, Instagram

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В ніші

Якщо в кімнаті є ніша, наприклад, між шафами, використовуйте її для розміщення невеликого туалетного столика.

Столик в ніші дозволить зекономити місце / Фото rockmystyleblog, Instagram

Біля дзеркала на всю стіну

Підвісний столик можна розташувати на стіні з великим дзеркалом. Це не тільки стильно і практично, але і візуально розширює простір.

Дзеркальні поверхні йдуть на користь всім приміщенням / Фото perevedentseva, Instagram

У поєднанні з комодом

Стільниця комода може стати і туалетним столиком. При цьому необхідні дрібниці і аксесуари можна зберігати в шафах.

Такий прийом дозволить зберігати цілісний інтер'єр / Фото designinterior2018, Instagram