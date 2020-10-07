Туалетний столик у спальні: кращі приклади оформлення
Будь-яка жінка потребує власного куточку в спальні. Таким місцем може стати туалетний столик.
Як і де розмістити туалетний столик, розповідає 24 канал.
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Біля вікна
Відмінне рішення для тих жінок, які регулярно роблять макіяж. Природне освітлення дозволить зробити це без ускладнень.
Природне світло – це практично і зручно / Фото emiliegeorge, Instagram
На стіні у вигляді полиці
Звичайна підвісна полиця може стати сучасним туалетним столиком. Такий варіант не займає багато місця і "не краде" простір у приміщенні. Важливо: продумайте додаткове освітлення.
Полиця виглядає стильно / Фото rockmystyleblog, Instagram
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В ніші
Якщо в кімнаті є ніша, наприклад, між шафами, використовуйте її для розміщення невеликого туалетного столика.
Столик в ніші дозволить зекономити місце / Фото rockmystyleblog, Instagram
Біля дзеркала на всю стіну
Підвісний столик можна розташувати на стіні з великим дзеркалом. Це не тільки стильно і практично, але і візуально розширює простір.
Дзеркальні поверхні йдуть на користь всім приміщенням / Фото perevedentseva, Instagram
У поєднанні з комодом
Стільниця комода може стати і туалетним столиком. При цьому необхідні дрібниці і аксесуари можна зберігати в шафах.
Такий прийом дозволить зберігати цілісний інтер'єр / Фото designinterior2018, Instagram