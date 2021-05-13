Якщо житло компактне, місце для гардеробної виділити досить проблематично. Однак існують цікаві варіанти, які саме – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.
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Ох, кімната мрії, яку ми всі бачили у Керрі Бредшоу, і мріяли про таку ж... Хоча, і кожен чоловік хотів би, аби його речі зберігалися зручно,
– зазначила Петайкіна.
Як і де розмістити гардеробну у квартирі
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Окрема кімната
Ідеальну гардеробну можна створити в окремій кімнаті. Це дозволить використати велику площу й втілити в реальність всі побажання.
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Незручні кути
Якщо у квартирі є незручний кут чи ніша, за словами дизайнерки інтер'єру, це можна обіграти й зробити відмінну гардеробну.
Гардеробну можна облаштувати в кутку / Фото decorwind
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Комора
Багато хто не замислюється над цим, але стара комора – відмінний варіант для того, щоб створити хоч і невелику, але зручну гардеробну.
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Невелика комора стане хорошим місцем для гардеробної / Фото design-homes
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Спальня
Гардеробна в спальні – це дуже зручно й практично. Відмовтеся від великої шафи на користь гардеробної.
Планування гардеробної
- Якщо гардеробна вузька, в ній слід виділити одну стіну під вішалки, іншу – під полиці. Так простір здаватиметься вільнішим.
- У широкій гардеробній меблі можна розставити як завгодно, головне – залишити місце для комфортного переодягання.
Планування гардеробної залежить від кількості місця / design-homes
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Якщо ви організовуєте гардеробну під дахом, для низьких варіантів можна встановити глибокі полиці для взуття, а для високих дахів – зробити низькі вішалки,
– розповіла Анна Петайкіна.