Хтось любить темні кольори, а хтось вибирає натуральні відтінки. Які тони популярні у 2021 році й часто зустрічаються у дизайн-проєктах – читайте нижче.

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Які кольори актуальні в інтер'єрі у 2021

Глибокий синій

Складні насичені кольори користуються популярністю як серед дизайнерів інтер'єру, так і серед власників житла. Одним з таких є глибокий синій. Вважається, що він знімає напругу й втому, а також нормалізує тиск. Крім того, синій колір дорого виглядає й робить інтер'єр шляхетним і вишуканим. Його можна використовувати як для оздоблення стін, так і для акцентів. Наприклад, можна підібрати гарні штори, покривало, подушки та ін.

Глибокий синій люблять як власники житла, так і дизайнери інтер'єру / Фото pinterest

Гірчичний

Гірчичний відтінок вже не перший рік знаходиться на піку популярності. Він прекрасно виглядає в інтер'єрі та здатний вписатися в будь-який стиль дизайну. Гірчичний відмінно поєднується з бежево-сірими й оливковими відтінками та найчастіше використовується для акцентних деталей – м'яких меблів, текстилю та предметів декору.

Гірчичний колір став улюбленим для багатьох / Фото pinterest

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Жовтий

Як відомо, Міжнародний дослідницький інститут Pantone назвав жовтий одним з кольорів 2021 року. Цей соковитий і життєрадісний колір вдихне життя в будь-який інтер'єр, зробить його теплим і свіжим. Для того щоб не перестаратися, доповніть його спокійним сірим, бежевим чи нейтральним білим.

Жовтий колір зробить приміщення теплим і яскравим​ / Фото pinterest

Лососевий

Цей відтінок зовсім недавно став дуже затребуваним. Він теплий і одночасно стриманий. Лососевий дозволяє оживити інтер'єр, але якщо хочеться спокійне приміщення, можна розбавити його сірими тонами.

Лососевий відтінок змінив модний пудровий / Фото pinterest