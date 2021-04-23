Якщо ви обрали для себе білу кухню, потрібно врахувати кілька нюансів. Яких саме – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Луговська.

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Сьогодні однією з найпопулярніших є так звана біла кухня. До такого варіанту найчастіше вдаються в тих випадках, коли потрібне візуальне розширення приміщення. А в цьому плані білий колір є просто незамінним помічником,

– зазначила Луговська.

Біла кухня: що врахувати

За словами дизайнерки інтер'єру, обравши білий колір для кухні, потрібно приділити особливу увагу деталям.

До білої кухні пасуватимуть відкриті полиці у кольорі дерева або контрастна стільниця чи скіналі.

Біла кухня кілька років поспіль є трендом / Фото pinterest

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Для того щоб зробити дизайн кухні цікавішим та моднішим, додайте яскравих і насичених кольорів.

Біла кухня краще виглядатиме з цікавими деталями / Фото pinterest

Світлі меблі гарно поєднуються з темною побутовою технікою. Наприклад, до білої кухні можна взяти чорну духову шафу. Однак враховуйте, що інші деталі також мають підкреслювати таку комбінацію.

Мода на кухні білого кольору з'явилася досить давно, але протягом довгих років вона не втрачає своєї популярності,

– резюмувала Анна Луговська.