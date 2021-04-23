Если вы выбрали для себя белую кухню, нужно учесть несколько нюансов. Каких именно – рассказала дизайнер интерьера Анна Луговская.

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Сегодня одной из самых популярных является так называемая белая кухня. К такому варианту чаще всего прибегают в тех случаях, когда требуется визуальное расширение помещения. А в этом плане белый цвет является просто незаменимым помощником,

– отметила Луговская.

Белая кухня: что учесть

По словам дизайнера интерьера, выбрав белый цвет для кухни, нужно уделить особое внимание деталям.

К белой кухне подойдут открытые полки в цвете дерева или контрастная столешница или скинали.

Белая кухня несколько лет подряд является трендом / Фото pinterest

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Для того чтобы сделать дизайн кухни более интересным и модным, добавьте яркие и насыщенные цвета.

Белая кухня будет лучше смотреться с интересными деталями / Фото pinterest

Светлая мебель хорошо сочетается с темной бытовой техникой. Например, к белой кухне можно взять черный духовой шкаф. Однако учитывайте, что другие детали также должны подчеркивать такую комбинацию.

Мода на кухни белого цвета появилась достаточно давно, но в течение долгих лет она не теряет своей популярности,

– резюмировала Анна Луговская.